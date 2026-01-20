  • Hindi
'मुस्लिम सुपरस्टार लो, लेकिन लीड रोल में हिंदू चाहिए’, रहमान के बाद हनी त्रेहान का चौंकाने वाला खुलासा, फिर छिड़ी इंडस्ट्री में बहस

फिल्‍ममेकर और कास्‍ट‍िंग डायरेक्‍टर हनी त्रेहान ने ताज़ा बयान ने इंडस्ट्री को एक बार फिर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. उन्होंने सेंसर बोर्ड में अटकी अपनी फिल्म 'पंजाब 95' के बारे में बात करते हुए बताया कि इंडस्ट्री में मेकर्स किस तरह डरे हुऐ हैं.

मशहूर सिंगर और कम्पोज़र ए. आर रहमान के बाद अब फिल्मेकर और कास्टिंग डायरेक्टर हनी त्रेहान अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं. हनी ने दावा किया कि एक अब इंडस्ट्री में साम्प्रदायिक सोच घर कर गई है. और जबसे ऐसा हुआ है लोग क्रिएटिव काम करने की बजाय पैसे और फायदे पर अधिक फोकस कर रहे हैं. हनी का ये बयान अपने आप में बॉलीवुड की कई परतें खोल देता है. फिल्मेमकर ने कहा कि फिल्में बन रही हैं लेकिन कहीं न कहीं एक डर है. बड़े बजट की फिल्में बन रही हैं. जब आप मुस्लिम सुपरस्टार को कास्ट करते हो तो लीड रोल हिंदू को मिलता है. हनी ने कहा कि आज के दौर में हैदर जैसी फिल्में बनना बहुत मुश्किल है.

सेंसर में क्यों अटकी है हनी त्रिहान की फिल्म?

हनी त्रेहान की फिल्म पंजाब 95 भी उड़ता पंजाब की तरह विवाद का सामना कर रही है और सेंसर बोर्ड में अटकी है. फिल्ममेकर ने कहा कि CBFC में बैठे लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार को खुश करने के चक्कर में कहानी को कंट्रोल कर रहे हैं. अब आप उड़ता पंजाब और हैदर जैसी फिल्में नहीं बना सकते. मुझे प्राइवेट स्क्रीनिंग करने की भी इजाजत नहीं है. मुझे बताया गया कि इससे पंजाब की व्यवस्था खराब हो सकती है.

मशहूर सिंगर हरिहरन ने क्या कहा था?
हिंदी इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट पर मशहूर सिंगर हरिहरन ने इंडस्ट्री को ग्रे एरिया बताया. सिंगर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा क्रिएटिव लोग हों और जो सच में संगीत की समझ रखते हैं वो ये फैसला लें. आपको पहले क्रिएटिविटी के बारे में सोचना होगा फिर पैसों के बारे में बाद में. अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं तो किसे पता भविष्य कैसा होगा.

ए.आर रहमान ने दी सफाई
ऑस्कर अवार्ड विनर ए. आर रहमान को पिछले 8 सालों से काम नहीं मिला है. इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड में कथित तौर पर सांप्रदायिकता भेदभाव को दोषी ठहराया. उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनका ये कहने का अर्थ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था. रहमान ने कहा कि भारत में मेरा गुरु है. मेरी प्रेरणा है. मेरा घर है. रहमान ने कहा कि मेरे शब्दों के तोड़मरोड़ कर पेश किया गया. उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था. मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस होगी.

ए.आर रहमान ने क्या कहा था?
संगीतकार ने कहा था पिछले 8 सालों में सत्ता में जो बदलाव हुआ है. वो रचनात्मक नहीं है. सांप्रदायिकता की बात हो रही है. मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन ऐसी कानाफूसी है कि हमने आपको बुक किया था लेकिन वो किसी दूसरे संगीतकार को ले आए. मैं भी कहता हूं. ठीक है. मैं आराम करता हूं.

