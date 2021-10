Honsla Rakh Box Office Day 1: शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और सोनम बाजवा की पंजाबी फिल्म हौसला रख (Honsla Rakh) 15 अक्टूबर को रिलीज हुई है. इस फिल्म ने पंजाबी फिल्म की ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ‘हौंसला रख’ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Honsla Rakh Box Office Collection) पर तलहका मचाते हुए बंपर ओपनिंग ली और हौसला रख के पहले दिन की कमाई को सुन आपके होश उड़ जाएंगे.Also Read - शाहरुख खान का Throwback वीडियो वायरल, बेटे आर्यन को लेकर कहा था- 'चाहता हूं कि मेरा बेटा ड्रग्स ले'- Video

हौंसला रख’ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Honsla Rakh Box Office Collection) पर तलहका मचाते हुए बंपर ओपनिंग ली और पहले दिन 2 करोड़ 55 लाख की शानदार कमाई कर डाली. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की फिल्म ‘हौंसला रख’ (Honsla Rakh) ने पंजाबी फिल्म साड्डा की ओपनिंह का रिकॉर्ड तोड़ा. कोरोना काल में इस फिल्म को मिली शानदार ओपनिंग शहनाज की पूरे देश में लोकप्रियता को दर्शाता है. फिल्म ने पंजा, दिल्ली, यूपी और मंबई सहित सभी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया. Also Read - Saif-Kareena Anniversary: सैफ से शादी करने के लिए घर से भागना चाहती थी करीना कपूर, फिल्मी है लव स्टोरी

Done with the first half!!! The movie is amazing so far! I love the chemistry and banter of Shehnaaz and Diljit and the bond of Diljit and Shinda, they are so cute!❤

Shehnaaz has done an amazing job and looks so stunning in Honsla Rakh!🥺🔥❤#ShehnaazGill #HonslaRakh pic.twitter.com/23T6dpNsFX

