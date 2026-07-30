EnglishHindi

क्या 'दयाबेन' की होगी वापसी? दिशा वकानी को लेकर दिलीप जोशी का छलका दर्द, बोले-'कोई चमत्कार हो जाए…'

Dilip Joshi Misses Disha Vakani:'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के 18 साल पूरे होने पर अभिनेता दिलीप जोशी ने दिशा वकानी को याद किया, उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी दयाबेन के साथ किए गए सीन याद आते हैं और वह उनकी वापसी की उम्मीद करते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 30, 2026, 4:44 PM IST
क्या 'दयाबेन' की होगी वापसी? दिशा वकानी को लेकर दिलीप जोशी का छलका दर्द, बोले-'कोई चमत्कार हो जाए…'
  • दिलीप जोशी ने कहा कि उन्हें दिशा वकानी के साथ स्क्रीन शेयर करने की कमी आज भी महसूस होती है
  • उन्होंने उम्मीद जताई कि कोई चमत्कार हो और दिशा एक बार फिर शो में लौट आएं
  • अभिनेता ने बताया कि निर्माता असित मोदी भी जेठालाल-दयाबेन की केमिस्ट्री वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं
  • मुनमुन दत्ता ने भी शो की महिला कलाकारों की तारीफ करते हुए उनके योगदान को अहम बताया

अभिनेता दिलीप जोशी ने टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अपनी को-स्टार दिशा वकानी के साथ दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है, हालांकि दिशा अब शो छोड़ चुकी हैं, जिसकी कमी दर्शकों को ही नहीं, बल्कि को-स्टार्स को भी भरपूर खलती है. अभिनेता दिलीप जोशी ने मीडिया के साथ बातचीत में माना कि दिशा (दया बेन का किरदार निभाया था) के साथ स्क्रीन शेयर करने की याद उन्हें आती है. दरअसल, शो के 18 साल पूरे होने के अवसर पर अभिनेता ने मीडिया के साथ बातचीत में उम्मीद जताते हुए कहा कि ‘कोई चमत्कार हो जाए और दिशा शो में वापस आ जाएं।’

इस शो के जरिए जुड़े थे-

और पढ़ें: TMKOC: शुरुआत में दिलीप जोश को मिला था 'चंपकलाल' का रोल, बाद में ऐसे हुआ 'जेठालाल' के लिए सेलेक्शन

दिलीप ने कहा, “जाहिर है कि पिछले 10 साल से दिशा और मैं इस शो के जरिए जुड़े थे, लोग जानते हैं कि हमने साथ में कितने शानदार सीन किए हैं. इसलिए हमें निश्चित रूप से उस केमिस्ट्री और सीन्स की याद आती रहती है.” अभिनेता ने यह भी बताया कि निर्माता असित मोदी जेठालाल और दयाबेन के जादू को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “असित जी, मुझे बता रहे थे कि उन्हें भी घर पर शूट किए गए वे सीन याद आते हैं. वह सोचते रहते हैं कि ऐसे सीन कैसे वापस लाए जाएं. उनके पास आइडिया हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में ऐसा हो नहीं पा रहा है.”

उन्होंने कहा, “एक एक्टर के तौर पर दिशा ने जिस लेवल का काम किया है, मुझे निश्चित रूप से उसकी याद आती है.” अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने मीडिया संग बातचीत में बताया कि उन्होंने शो में दूसरी महिलाओं को कभी कॉम्पिटिशन के तौर पर नहीं देखा. उन्होंने कहा, “मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमन हूं. मेरा मानना है कि अगर आगे बढ़ना है तो साथ चलकर बढ़ना होगा. मैं यहां कभी किसी से इंसिक्योर नहीं रही हूं.”

एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता-

इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी फीमेल कलीग्स का खास जिक्र किया, गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं का रोल करने वाली एक्ट्रेसेस की अलग-अलग तारीफ की और उन्हें ‘शानदार,’ ‘इंटेलिजेंट’ और साथ काम करने के लिए ‘अद्भुत’ बताया. उन्होंने कहा, “मैं इन शानदार महिलाओं के साथ होने के लिए शुक्रगुजार हूं. हमारा एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और मुझे लगता है कि वे सभी कमाल की हैं.”

मुनमुन ने यह भी बताया कि फीमेल एक्टर्स को अक्सर वह पहचान नहीं मिलती जिसकी वे हकदार हैं, जबकि वे शो की सफलता में उतनी ही अहम भूमिका निभाती हैं. उन्होंने कहा, “कभी-कभी महिलाओं को उतनी अहमियत नहीं मिलती. मैं यह नहीं कह रही कि ऐसा यहां होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है. हम शो और अपने किरदारों में बहुत कुछ लाते हैं. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में महिलाएं भी उतनी ही अहम हैं.” (INPUT-आईएएनएस)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.