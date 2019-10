नई दिल्ली: ‘केसरी’ और ‘मिशन मंगल’ के बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने के बाद अब ‘हाउसफुल 4’ भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म ‘हाउसफुल 4’ ने सोमवार को 34 करोड़ रुपए कमाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. फिल्म ने मात्र चार दिनों में 87.78 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही है उम्मीद लगाई जा रही है जल्द ही यह 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.

#HouseFull4 sets the BO on 🔥🔥🔥 on Day 4 [Mon]… National holiday, expectedly, gave biz big push… Tue-Thu biz is extremely crucial for strong Week 1 total… Fri 19.08 cr, Sat 18.81 cr, Sun 15.33 cr, Mon 34.56 cr. Total: ₹ 87.78 cr. #India biz. #HF4

