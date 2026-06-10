'मैंने उसे सेट पर देखा और फैसला कर लिया'...माधुरी दीक्षित ऐसे बनीं 'तेजाब' की मोहिनी

आज बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित की सुपरहिट फिल्म तेजाब के बारे में ये खास बात नहीं जानते होंगे आप, निर्देशक N. Chandra ने सालों बाद खुलासा किया है कि आखिर माधुरी को 'मोहिनी' के किरदार के लिए कैसे चुना गया था.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 10, 2026, 4:02 PM IST
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हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं, जो समय के साथ और भी यादगार बन जाते हैं. ‘तेजाब’ की मोहिनी ऐसा ही एक किरदार है. साल 1988 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि माधुरी दीक्षित को भी रातोंरात स्टार बना दिया. ये वही फिल्म थी जिसने माधुरी दीक्षित के करियर को नई ऊंचाई दी और उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि इस यादगार किरदार के लिए माधुरी का चयन कैसे हुआ था. अब फिल्म के निर्देशक एन. चंद्रा ने इस राज से पर्दा उठाया है और बताया है कि आखिर क्यों इस फिल्म के लिए माधुरी ही उनकी पहली और आखिरी पसंद थीं.

एन. चंद्रा ने क्यों किया था माधुरी दीक्षित को सेलेक्ट

डांस रियलिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ के एक एपिसोड में एन. चंद्रा ने उस दौर की यादें साझा कीं.उन्होंने कहा, ”जब मैंने पहली बार माधुरी दीक्षित को देखा था, तभी मुझे लगा था कि इस लड़की में कुछ अलग बात है.उस समय मैंने कई फिल्में एडिट की थीं. इसी दौरान मुझे एक फिल्म के सेट पर जाने का मौका मिला, जहां पहली बार मेरी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई थी.”

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ऐसे हुई थी माधुरी से पहली मुलाकात

एन. चंद्रा ने कहा, “उस समय ‘बजरंगी’ नाम की एक फिल्म बन रही थी और मैं उसकी एडिटिंग कर रहा था.फिल्म के सेट पर पहुंचने के बाद किसी ने मेरी मुलाकात माधुरी से करवाई.उस समय माधुरी अपने करियर के शुरुआती दौर में थीं.पहली मुलाकात में ही मुझे महसूस हुआ कि इनमें कुछ खास है.शायद उसी पल मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं माधुरी के साथ जरूर काम करूंगा.”

माधुरी से मोहिनी बनने का सफर

निर्देशक ने आगे कहा, ”जब मैंने ‘तेजाब’ की कहानी पर काम शुरू किया और ‘मोहिनी’ के किरदार के बारे में सोचा, तब मेरे दिमाग में केवल एक ही नाम था और वह नाम था माधुरी दीक्षित.इस भूमिका के लिए मेरी पहली पसंद भी माधुरी थीं और आखिरी पसंद भी.मैंने किसी दूसरी अभिनेत्री के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि इस किरदार को वही सबसे बेहतर तरीके से निभा सकती हैं.”

किस्मत ने दिया था साथ

एन. चंद्रा ने कहा, ”कई बार किस्मत भी बड़ी भूमिका निभाती है. उस समय फिल्म के हीरो अनिल कपूर थे और अनिल कपूर के सेक्रेटरी राकेश नाथ ही माधुरी दीक्षित के भी सेक्रेटरी थे, जिसके चलते दोनों कलाकारों की तारीखें और अन्य जरूरी बातें तय करना आसान हो गया.अगर किस्मत साथ दे तो कई मुश्किल काम भी आसानी से पूरे हो जाते हैं.”

सुपरहिट साबित हुई थी फिल्म

11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई ‘तेजाब’ उस दौर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई.फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके अलावा अनुपम खेर, चंकी पांडे, किरण कुमार और सुरेश ओबेरॉय जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और साल 1988 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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