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आशा भोसले ने कितनी भाषाओं में गाए थे गाने? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
मशहूर गायिका आशा भोसले ने 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया. 'आशा ताई' के नाम से मशहूर इस दिग्गज गायिका का निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ.
भारतीय संगीत जगत के आकाश से आज एक ऐसा सितारा ओझल हो गया, जिसकी चमक ने लगभग एक सदी तक करोड़ों दिलों को रोशन किया. अपनी आवाज की नजाकत, अदाकारी और ऊर्जा से श्रोताओं के हृदय में संगीत की नई तरंग पैदा करने वाली ‘आशा ताई’ अब हमारे बीच नहीं रहीं. रविवार (12 अप्रैल 2026) को 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली.
भारतीय संगीत के इतिहास में जब भी बहुमुखी प्रतिभा की चर्चा होगी, आशा भोसले का नाम स्वर्ण अक्षरों में सबसे ऊपर रहेगा. आशा जी केवल एक गायिका नहीं थीं, बल्कि वे भावनाओं की एक ऐसी कलाकार थीं, जो हर गाने के साथ अपनी पहचान बदल लेती थीं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में इतने गीतों को स्वर दिया कि वह संख्या किसी भी आम इंसान को हैरत में डाल सकती है.
12,000 से अधिक गाने गाए
संगीत विशेषज्ञों और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आशा जी ने अपने जीवनकाल में 12,000 से अधिक गानों को अपनी जादुई आवाज से सजाया. शास्त्रीय संगीत हो, चुलबुले रूमानी गीत हों, दर्द भरी गजलें हों या फिर हाई-एनर्जी कैबरे नंबर- आशा भोसले ने हर विधा में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किया.
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज स्वर्णिम उपलब्धि
आशा भोसले की निरंतरता और मेहनत का लोहा पूरी दुनिया ने माना. साल 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में मान्यता दी थी. उस समय तक उनके नाम 11,000 से अधिक एकल, युगल और कोरस समर्थित गीत दर्ज हो चुके थे.
हालांकि, संगीत के शोधकर्ताओं का मानना है कि आशा जी का वास्तविक योगदान इस आधिकारिक आंकड़े से कहीं बड़ा है. यदि उनके क्षेत्रीय भाषाओं के लोकगीत, गैर-फिल्मी भजन, एल्बम और निजी रिकॉर्डिंग्स को जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या अकल्पनीय ऊंचाइयों को छूती है. वह एक ऐसी रिकॉर्डिंग मशीन थीं, जिनकी शुद्धता और सुरों पर पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ी.
भाषाओं की सीमा से परे एक वैश्विक पहचान
आशा भोसले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी आवाज किसी एक भाषा या प्रांत की बेड़ियों में नहीं बंधी थी. उन्होंने केवल हिंदी सिनेमा को ही नहीं, बल्कि भारतीय क्षेत्रीय संगीत और वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी. उन्होंने 20 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में पार्श्वगायन किया, जिनमें मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल और तेलुगु के साथ-साथ अंग्रेजी और रूसी जैसी भाषाएं भी शामिल हैं.
1943 में अपनी पहली फिल्म ‘माझा बाळ’ (मराठी) से एक किशोरी के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली आशा जी ने अगले सात दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर एकछत्र राज किया. उनकी आवाज में वो लचीलापन था कि वे 16 साल की नायिका के लिए भी उतनी ही सहज लगती थीं, जितनी कि एक परिपक्व किरदार के लिए.
कभी न मिटने वाली विरासत
आशा ताई का व्यक्तित्व सादगी और अनुशासन का मिश्रण था. अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की छत्रछाया और उनके साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बीच उन्होंने अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई. आज भले ही वे आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए हजारों गीत, चाहे वह ‘दम मारो दम’ का विद्रोह हो या ‘इन आंखों की मस्ती’ की संजीदगी, आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे.
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