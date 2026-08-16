EnglishHindi

सबा से ब्रेकअप की अफवाहों के बीच डेटिंग ऐप पर दिखे ऋतिक रोशन, प्रोफाइल की तस्वीर से हड़कंप

Hrithik Roshan and Saba Azad Split: ऋतिक रोशन अभी एक्ट्रेस सबा आज़ाद के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुई एक पोस्ट से पता चला है कि एक्टर का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 16, 2026, 12:50 PM IST
सबा से ब्रेकअप की अफवाहों के बीच डेटिंग ऐप पर दिखे ऋतिक रोशन, प्रोफाइल की तस्वीर से हड़कंप

Hrithik Roshan and Saba Azad Split: सेलिब्रिटी डेटिंग ऐप ‘राया’ (Raya) पर ऋतिक रोशन की एक कथित प्रोफ़ाइल ऑनलाइन सामने आने के बाद, वे और सबा आज़ाद एक बार फिर अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं. इस वायरल स्क्रीनशॉट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दोनों का ब्रेकअप हो गया है, हालांकि ब्रेकअप या प्रोफ़ाइल की असलियत के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन की डेटिंग प्रोफ़ाइल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है. स स्क्रीनशॉट में ऋतिक रोशन की फ़ोटो, उम्र और इंस्टाग्राम अकाउंट वाली प्रोफ़ाइल दिख रही है. बायो में उन्हें मुंबई में रहने वाले एक्टर/प्रोड्यूसर/एंटरप्रेन्योर के तौर पर बताया गया है.

सेलिब्रिटी डेटिंग ऐप ‘राया’ (Raya) पर ऋतिक रोशन

और पढ़ें: ऋतिक रोशन गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग पेरिस में मना रहे हैं रोमांटिक वेकेशन, तस्वीरें मचा रही हैं इंटरनेट पर तहलका

Reddit और Instagram जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर उस कथित प्रोफ़ाइल के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिससे उनके अलग होने की अफ़वाहें तेज़ हो गई हैं. हालांकि, इस बात की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि ऋतिक ही उस अकाउंट के असली यूज़र हैं या यह अकाउंट अभी एक्टिव है. इससे पहले, एक्टर के कथित ‘राया’ (Raya) प्रोफ़ाइल वाले कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। इस कथित अकाउंट और उससे जुड़े मामले को लेकर चल रही हालिया अफ़वाहों पर ऋतिक या सबा आज़ाद में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं की है

फैंस की अपनी है कहानी

Reddit पर स्क्रीनशॉट शेयर होने के तुरंत बाद, लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. एक यूज़र ने लिखा, “लेकिन… सबा का क्या?” दूसरे यूज़र ने लिखा, “क्या वह सबा से आज़ाद हो गए हैं?” तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, “ग्रीक गॉड (हैंडसम एक्टर) मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा?” एक कमेंट में यह भी लिखा था, “राया (Raya) भी एक नेटवर्किंग ऐप है और इसमें अकाउंट डिलीट नहीं होते. यहां लोगों को शामिल करने का रेट प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ से भी कम है, lol, झे नहीं लगता कि वह एक्टिव हैं.’

2021 से सबा को कर रहे हैं डेट

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब ऋतिक का नाम ‘राया’ (Raya) से जुड़ा है. सितंबर 2024 में, उर्वशी रौतेला ने दावा किया था कि उन्हें इस खास डेटिंग ऐप पर ऋतिक और आदित्य रॉय कपूर के प्रोफ़ाइल दिखे थे. हालांकि, उनकी बातों से यह पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ कि वे प्रोफ़ाइल असली थे. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि ऋतिक रोशन और सबा आज़ाद ने 2021 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था। करण जौहर के 50वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन में साथ नज़र आने के बाद इस कपल ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.