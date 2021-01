Hrithik Roshan and Deepika Padukone to star in Siddharth Anand’s Fighter: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan), अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद तीनों फिल्म ‘फाइटर’ (Fighter) में साथ काम करने जा रहे हैं. रविवार को अभिनेता के जन्मदिन पर इसका ऐलान कर दिया गया. बी टाउन के सबसे चार्मिंग एक्टर ऋतिक और बॉलीवुड की ‘मस्तानी’ पहली बार इस फिल्म में साथ दिखेंगे. ऋतिक ने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर के साथ फाइटर की घोषणा की है और साथ ही सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस मार्फलिक्स और दीपिका के लिए एक प्यारा सा नोट भी लिखा है. Also Read - Hrithik Roshan Birthday: ऋतिक के जन्मदिन पर एक्स वाइफ सुजैन ने ऐसे लुटाया प्यार, Video शेयर कर बताया 'BEST DAD'

वह लिखते हैं, "हैशटैगफाइटर के रूप में मार्फलिक्स के विजन की झलक पेश है. दीपिका पादुकोण के साथ अपनी पहली फ्लाइट का इंतजार है. खुशियों से लबरेज सिद्धार्थ की इस राइड के लिए सभी ने बकल बांध लिया है."

निर्देशक सिद्धार्थ के लिए ऋतिक आगे लिखते हैं, “मार्फलिक्स के लिए ममता और सिड आनंद के पहले प्रोडक्शन ‘फाइटर’ का हिस्सा बनना और इसके माध्यम से पेश किया जाना एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए सम्मान की बात है. यह बहुत स्पेशल है क्योंकि इससे एक निर्देशक व दोस्त के साथ मेरा रिश्ता और भी गहराता जा रहा है, जिसके सफर को सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से लेकर बैंग बैंग और वॉर में मुझे निर्देशित किए जाने तक काफी करीब से देखा है.”

उन्होंने आगे लिखा “अब जब वह फाइटर के लिए एक निर्माता के रूप में काम करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए अपनी रोमांचकता को काबू में रख पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है. दिल और दिमाग में बन गए, तो मेरी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं है. मेरा दिल और दिमाग दोनों खुश है. मुझ पर विश्वास करने और मुझे फिर से अपना हमसफर बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सिड.”