Hrithik Roshan And Sussanne Khan Hrehaan Pictures: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) सुजैन खान (Sussanne Khan) एक दौर में बॉलीवुड के हॉट कपल के तौर पर जानें जाते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग हो चुकी हैं. हालांकि अलग तलाक होने के बाद भी ये कपल अक्सर साथ में नजर आता है और परिवार के साथ और बच्चों के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं. इस कड़ी में तिक और सुजैन के बेटे रेहान का आज 16वां जन्मदिन है. इस मौके पर मां सुजैन खान ने अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक भावुक पोस्ट लिखा है. साथ ही जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसे देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं. दरअसल ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद हैंडसम हंक का तमगा उनके बडे़ बेटे रेहान (Hrehaan Roshan Pictures) को मिल जाएगा. ऐसा हमारा नहीं बल्कि फैंस का कहना है.

दरअसल सुजैन खान ने अपने इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर की है, उसमें वे अपने दोनों बेटों के साथ दिखाई दे रही हैं. फोटो में बीच में सुजैन नजर आ रही हैं और उनके लेफ्ट रेहान और राइट रिदान खड़े हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए सुजैन इसके कैप्शन में लिखती हैं, "Whatever it takes..Here is to the adrenaline in my veins…Heartmonsters". इस पोस्ट को कुछ ही देर में हजारों की संख्या में लाइक्स आ गए हैं. लोग जमकर इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि सुजैन और ऋतिक ने साल 2014 में तलाक लिया था और इसके बाद से ही दोनों अपने बेटों ऋदान और रेहान की मिलकर देखभाल करते हैं. दोनों ही अपने बच्‍चों की परवरिश को गंभीरता से लेते हैं और अपने रिश्‍ते की दूरियों को बच्‍चों पर हावी नहीं होने देते. वहीं ऋतिक भी अपने बच्‍चों की भलाई के लिए अपनी एक्‍स वाइफ के साथ दोस्‍त और फैमिली बनकर रहते हैं.