मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत ‘वॉर’ अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10वीं हिंदी फिल्म बन गई है. इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म ने साल 2019 में अब तक रिलीज हुई फिल्मों में सबसे अधिक कारोबार किया है, कमाई के मामले में ‘वॉर’ ने ‘कबीर सिंह’ और ‘उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक’ को भी पछाड़ दिया है.

Yash Raj has four films in Top 10 highest grossing films: #TigerZindaHai, #Sultan, #Dhoom3 and now #War… An incredible achievement, indeed!

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 16, 2019