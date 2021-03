Hrithik Roshan ex wife Sussanne Khan dating Aly Goni brother Arslan Goni Rumour Says: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और उनकी की एक्स-वाइफ सुजैन खान (Sussanne Khan) सालों पहले अलग हो गए हैं. हालांकि आज भी ये दोनों साथ में अक्सर नजर आते हैं. इतना ही कोरोना के कठिन दौर में सुजैन खान (Sussanne Khan) ने अपना सारा वक्त ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के घर पर ही थीं. सुजैन खान (Sussanne Khan) और ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) फिलहाल किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सुजैन खान (Sussanne Khan) टीवी के मशहूर अली गोनी (Aly Goni) के भाई को डेट कर रही हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Jasmin Bhasin-Aly Goni के रोमांस ने लगाई आग, भीगा-भीगा इश्क देखकर रूमानी हुए लोग

सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि सुजैन, एक्टर और ‘बिग बॉस 14’ के कंटेस्टेंट अली गोनी (Aly Goni) के भाई अर्सलान गोनी (Arslan Goni) को डेट कर रही हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुजैन (Sussanne Khan) और अर्सलान (Arslan Goni) काफी अच्छे दोस्त हैं और एक-दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Grand Finale 2021 LIVE UPDATES: Rubina Dilaik बनी बिग बॉस 14 की विजेता, Rahul को मिला दूसरा स्थान

View this post on Instagram A post shared by Arslan Goni (@arslangoni)

View this post on Instagram A post shared by Arslan Goni (@arslangoni)

View this post on Instagram A post shared by Arslan Goni (@arslangoni)

View this post on Instagram A post shared by Arslan Goni (@arslangoni)

View this post on Instagram A post shared by Sussanne Khan (@suzkr)



अर्सलान (Arslan Goni) और सुजैन (Sussanne Khan) टीवी इंडस्ट्री के कॉमन दोस्तों के साथ हैंगआउट करते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं और साथ में जमकर तस्वीरें क्लिक करवा रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो साल 2017 में अर्सलान (Sussanne Khan) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, वहीं सुजैन (Sussanne Khan) एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं.

सुजैन (Sussanne Khan) और अर्सलान (Arslan Goni) ने इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ इशारा मिलता है कि वो दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हैं.