Sussanne Khan With Her Boyfriend Arslan Goni: बॉलीवुड के चार्मिंग और हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) अपनी पूर्व पत्नी सुजैन खान (Sussanne Khan) से तलाक के बाद कथित तौर पर एक्ट्रेस सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. इस बीच उनकी एक्स-वाइफ सुजैन खान भी कहां अकेली जिंदगी बिताने वाली थीं. वर्तमान में कथित तौर पर वो अपने ब्वॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी (Arslan Goni) को डेट कर रही हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में अर्सलान गोनी और सुजैन खान (Sussanne Khan and Arslan Goni) की एक फोटो सामने आई है, जिसके वायरल होने के बाद सनसनी मच गई है. अर्सलान और सुजैन एक दूसरे की बाहों में नजर आ रहे हैं. बेहद रोमांटिक ये फोटो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है.

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने अपने ब्बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ एक प्यारी सी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. दरअसल गोवा में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने अपना जन्मदिन मनाया, यहां पर इस पार्टी में सुजैन भी अर्सलान के साथ पहुंची. इसी पार्टी की एक प्यारी से तस्वीर सोशल मीडिया पर सुजैन ने शेयर की है. अपनी गोवा यात्रा से अर्सलान के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, सुजैन ने लिखा, "समुद्र तट हमेशा एक जगह नहीं होता. कभी-कभी यह एक अविश्वसनीय एहसास होता है."

दूसरी तरफ अर्सलान ने भी सोनल के गोवा बर्थडे बैश की तस्वीरें शेयर कीं. अर्सलान के भाई और एक्टर अली गोनी ने तस्वीर पर टिप्पणी की और लिखा, “हम्म्म अच्छा लग रहा है.” उन्होंने अपनी टिप्पणी में दिल और मुस्कुराते हुए इमोजी जोड़े. गौरतलब है कि सुजैन खान ने 2000 में ऋतिक रोशन से शादी की. 2014 में उनका तलाक हो गया और उनके दो बेटे हिरदान और हरेन हैं.