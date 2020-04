नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने ख़ुद को अपने फैन्स के क़रीब रखा है. अक्सर अपने चाहने वालों के लिए ये स्टार्स वो सब कुछ कर देते हैं जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है और इसी फेहरिश्त का एक नाम है ऋतिक रोशन. Also Read - ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव, अब मिली यह काम करने की सलाह

ऋतिक ने हाल ही में अपने नन्हे फैन को बर्थडे पर विश करके उनका ये जन्मदिन स्पेशल बना दिया. दरअसल, एक महिला ने अपने 4 साल के बच्चे का वीडियो बनाकर ट्विटर पर अपलोड कर दिया जिसमें वो अपने बच्चे से कुछ सवाल पूछती हुई नज़र आ रही हैं. इस वीडियो में बर्थडे बॉय वेद से जब पूछा गया कि उनके फेवरेट एक्टर कौन है तब उन्होंने बिना वक़्त लिए ऋतिक का नाम लिया और फेवरेट मूवी के जवाब में धूम 2 का नाम सामने आया.

इस 46 सेकंड के वीडियो को ट्वीटर पर शेयर करते हुए मां दीप्ती श्रीवास्तव ने ऋतिक को टैग करते हुए लिखा, ‘मेरा बेटा वेद 4 साल का हो गया है. वो आपका बहुत बड़ा फैन है और ख़ुद को ऋतिक ही समझता है.अगर आप उसे विश कर देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा.”

Too sweet. Belated birthday wishes to Ved…all my love 🤗

— Hrithik Roshan (@iHrithik) April 17, 2020