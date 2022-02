Hrithik Roshan And Saba Azad Love Affair: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर खासे चर्चा में है और वो सिंगर- एक्ट्रेस सबा आजाद (Saba Azad) हैं और दोनों की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर छाए रहते हैं. हाल ही में दोनों कपल की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो ऋतिक के परिवार के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं और इस फोटो की खास बात ये है कि इसमें एक्टर के दोनों बेटे भी नजर आ रहे हैं. (Hrithik Roshan And Saba Azad Love) जैसा कि आप जानते हैं कि सालों पहले ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक हो गया था औऱ काफी सालों से एक्टर अपनी सिंगल लाइफ ही एंजॉय कर रहे थे. लेकिन कुछ दिनों से उनका नाम एक्ट्रेस और सिंगर सबा आजाद के साथ काफी जुड़ रहा है. ऐसे में अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सबा और ऋतिक की मुलाकात एक डेटिंग एप के जरिए हुई थी. (Hrithik Roshan And Saba Azad Meeting) Also Read - 'मिर्जापुर' की भोली भाली 'डिम्पी पंडित' इस फोटो में झूमती आईं नज़र, चेहरे पर बिखरी जुल्फें जैसे उमड़े घने बादल

बता दें कि इसी महीने से ये खबरें आ रही हैं कि ये कपल एक दूसरे को डेट कर रहा है और इन दोनों की पहली तस्वीर और वीडियो ने लोगों को चोसने पर मजबूर कर दिया कि ये कपल रिश्ते में है. बता दें कि रविवार को सबा ने ऋतिक और उनके परिवार के साथ लंच एंजॉय किया जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.ऐसे में अब बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों करीब 2-3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं औऱ काफी कम समय में एक दूजे के बेहद करीब आ गए हैं. Also Read - Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards: पुष्पा ने लगाई आग, अनुपमा का जलवा बरकरार- देखें List

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

बॉम्बे टाइम्स में आई रिपोर्ट के मुताबिक इस कपल की पहली मुलाकात किसी डेटिंग ऐप पर नहीं बल्कि सोशलम मीडिया साइट ट्विटर पर हुई थी. दरअसल ऋतिक ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था जिसमें सबा के साथ एक जाना-माना रैपर था. ऋतिक ने मेकर्स को लेकर वो ट्वीट किया था क्योंकि वह उन्हें जानते थे. सबा ने इसके लिए ऋतिक को थैंक्यू कहा था और फिर ऐसे डीएम्स में दोनों की बातें शुरू हुई. जानकारी के लिए बता दें कि सबा एक सिंगर और एक्ट्रेस हैं. इसके साथ ही वह एक बैंड का हिस्सा भी हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इससे पहले वह नसीरुद्दीन शाह के बेटे इमाद शाह के साथ 2 साल तक रिलेशनशिप में रही हैं.