ऋतिक रोशन की मां प्रमिला ने मुंबई की इस जगह पर खरीदे 67 करोड़ के दो लग्जरी अपार्टमेंट

Hrithik Roshan Mother Luxury Apartments: ऋतिक रोशन की मां प्रमिला ने मुंबई की बड़ी ही खास जगह पर एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कीमत 67 करोड़ बताई जा रही है.

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Hrithik Roshan Mother Luxury Apartments: ऋतिक रोशन अपनी एक्टिंग और कमाल की फिटनेस से लोगों के दिलों में राज करते हैं और किसी न किसी वजह से फैंस के दिल में भी रहते हैं. मुंबई का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट जो काफी ज्यादा सुर्खियों में इस समय बना हुआ है आपको बता दें बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की मां प्रमिला रोशन ने मुंबई के पॉश इलाके में दो शानदार लग्जरी अपार्टमेंट खरीदकर चर्चा बटोर ली है और अब हर किसी की नजरें उसके घर के नजारे पर ही टिकी हुई है आखिर वो घर अंदर से कैसे दिखता होगा? इस हाई-प्रोफाइल प्रॉपर्टी डील से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने में अब प्रमिला रोशन का नाम भी इस सूची में शामिल हो गया है आइए आपको इसके बारे में और भी चीजें बताते हैं.

मुंबई की किस जगह पर और कितने का खरीदा है लग्जरी अपार्टमेंट?

ऋतिक रोशन की मां प्रमिला रोशन इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं. business standard के अनुसार प्रमिला रोशन ने मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक आलीशान रेजिडेंशियल जगह पर दो लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है और अब फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर ये दिखने में कैसे होगा और इसके अंदर क्या-क्या देखने के लिए और भी चीजें मिलने वाली है. फैंस को इस घर के अंदर की चीजों का काफी समय से इंतजार है. यह इलाका मुंबई के सबसे प्रीमियम और हाई-प्रोफाइल जगह पर है. आपको बता दें इन दोनों अपार्टमेंट की कुल कीमत करीब 67 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

आखिर वर्सोवा में ऐसा क्या खास है?

ऋतिक रोशन की मां प्रमिला रोशन ने मुंबई की जिस वर्सोवा जगह पर लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है वो काफी ज्यादा अलग और बेहद ही खास जगह है. वर्सोवा लंबे समय से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लोगों के लिए हमेशा से ही पहली पसंद रहा है. यहां समुद्र के किनारे बने लग्जरी अपार्टमेंट, शानदार कनेक्टिविटी और हाई-एंड सुविधाओं के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है और यही सभी चीजें इसको औरों से काफी ज्यादा अलग बनाती है. सोशल मीडिया पर उनके घर के अंदर का नाराजा देखने का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं. यहां पर लोगों को हर किसी चीज की सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी. अपार्टमेंट के इंटीरियर की आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है और न ही ये पता है कि आखिर घर दिखता कैसा है? प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार यहां पर बढ़ते ही रहते हैं.