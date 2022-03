Hrithik Roshan -Rakesh Roshan Will Start Shooting On Krrish 4 Next Year: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं. इस फिल्म में वह सैफ अली खान के संग नजर आने वाले हैं. हालांकि ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन (Rakesh Roshan) ने उधर कृष-4 (Krish 4) पर भी काम तेजी से शुरू कर दिया है. खबर है कि जैसे ही ऋतिक अपनी हालिया फिल्मों की शूटिंग से फ्री होते हैं, ‘कृष 4’ की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, हालांकि इसके लिए अभी फैंस को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा.Also Read - सामंथा रुथ प्रभु ने डीप नेक ड्रेस में दिखाया था अपना दिलकश अंदाज, ट्रोल होने पर बिफरीं एक्ट्रेस दिया ऐसा जवाब

प्रॉडक्शन हाउस से जुड़े एक नजदीकी सूत्र ने खुलासा किया है कि ‘कृष 4’ (Krrish 4) के लिए कास्टिंग और बाकी की तैयारी इस साल जून से शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक इस फिल्म के लिए ऋतिक के साइड किसी एक्ट्रेस का नाम फाइनल नहीं हुआ है. बता दें कि ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘विक्रम वेधा’ की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में वह सैफ अली खान के साथ काम करते दिखाई पड़ेंगे और साथ ही वो अगस्त में दीपिका पादुकोण संग ‘फाइटर’ की शूटिंग शुरू देंगे,कथित तौर पर ‘फाइटर’ का 100 दिनों का शेड्यूल है. यानी कि ‘कृष 4’ की अगले साल तक फ्लोर पर आने की उम्मीद है. Also Read - समुद्र की लहरों के बीच ब्लैक बिकिनी में सनबाथ लेती नजर आईं Nia Sharma, सेंशुअस फोटोज कर रहा है मदहोश

View this post on Instagram A post shared by Hrithik Roshan (@hrithikroshan)



रिपोर्ट के अनुसार, कृष-4 की तैयारियां और फिल्म की कास्टिंग इसी साल जून में शुरू हो जाएंगी. हालांकि अभी तक राकेश रोशन ने इस बारे में फैसला नहीं लिया है कि फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस लीड रोल प्ले करने वाली हैं. ऐसे में उम्मीद है कि साल ही कृष 4 की शूटिंग शुरू हो पाएगी. क्योंकि इस सुपरहीरो फ्रैंचाइजी के लिए भारी भरकम वीएफएक्स और सीजी आई का प्रयोग किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले राकेश रोशन ने कहा था कि ‘कृष 4’ एक बहुत बड़ी फिल्म होगी इसलिए इसे तभी बनाया और रिलीज किया जाएगा जब कोरोना वायरस पूरी तरह दुनिया से चला जाएगा Also Read - The Kashmir Files Day 2 Collection: बॉक्स ऑफिस पर छाई 'द कश्मीर फाइल्स', जानें दूसरे दिन की कमाई