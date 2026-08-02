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ऋतिक रोशन और कंगना रौनत फिर आए आमने सामने, एक्ट्रेस ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद का किया जिक्र

Hrithik And Kangana New Controversy: कंगना रनौत के हालिया विवाद से उनके और ऋतिक रोशन के झगड़े से जुड़े मीम्स फिर से चर्चा में आ गए हैं

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 2, 2026, 7:47 AM IST
ऋतिक रोशन और कंगना रौनत फिर आए आमने सामने, एक्ट्रेस ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद का किया जिक्र

Hrithik And Kangana New Controversy: कंगना रनौत से जुड़े हालिया राजनीतिक विवाद ने अचानक ऋतिक रोशन के साथ उनके लंबे समय से चल रहे झगड़े को फिर से चर्चा में ला दिया है, जिससे मीम्स और सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है. ऐसे में अब इसमें ऋतिक ने भी अपनी तरफ से कुछ बातों पर रिएक्ट किया है. दरअसल कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को जवाब देते हुए कहा है कि “आग में घी डालना और अपने पार्टनर को शर्मिंदा करना बंद करें. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.

कंगना के हालिया बयानों से कैसे यह विवाद फिर चर्चा में आया

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यह नई बहस तब शुरू हुई जब कंगना रनौत की ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास के साथ हाल ही में बहस हुई. एक्ट्रेस ने पहले छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के वीडियो की आलोचना की थी और फिर दास के छात्र होने के दावे पर सवाल उठाते हुए सीधे उनसे बात की थी और उन्होंने ऑनलाइन उनकी उम्र पता करने के बाद यह सवाल किया था. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनके कुछ दोस्तों का मानना ​​था कि कंगना ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे कम उम्र के ऋतिक रोशन जैसे दिखते थे.

ऋतिक रोशन ने  किस पोस्ट पर किया कमेंट

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें दावा किया गया था कि ‘दुनिया को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए’. यह पोस्ट कंगना रनौत के हालिया राजनीतिक विवाद के बीच वायरल हुई थी। जहाँ कई लोगों ने हाल की घटनाओं को एक्टर के लिए उनके और कंगना के बीच सालों से चल रहे सार्वजनिक झगड़े में सही साबित होने जैसा माना, वहीं ऋतिक ने साफ़ कर दिया कि उन्हें लोगों के बदलते नज़रिए के आधार पर किसी का पक्ष लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है.

जानें एक्टर ने क्या कुछ लिखा

एक्टर ने राइटर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी फ्रेडी बर्डी की शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जवाब दिया. पोस्ट में लिखा था, ‘दुनिया को ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगनी चाहिए।’ इस पर हज़ारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी और ऋतिक व कंगना के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर फिर से चर्चा शुरू हो गई. इस पोस्ट का जवाब देते हुए ऋतिक ने लोगों से कहा कि वे सिर्फ़ इसलिए अपना पक्ष न बदलें क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है. उन्होंने लिखा, ‘मेरे दोस्त, सिर्फ़ इसलिए ‘A’ का साथ देना क्योंकि अब आपको ‘B’ पसंद नहीं है, हमारे समाज की एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है. मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक सही संदर्भ न हो और बात तथ्यों पर आधारित न हो, वही सही होगा. लेकिन फिर, अब किसे परवाह है, है ना?’

“आग में घी डालने’ का काम ना करें

इसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में एक न्यूज़ पोस्ट शेयर की और उन पर आरोप लगाया कि वे उन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोले जो उनके नाम का इस्तेमाल करके कंगना को ट्रोल और परेशान कर रहे थे. अपने नोट में कंगना ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ऋतिक को सबा आज़ाद के रूप में प्यार मिल गया है और उन्होंने इस जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ऋतिक से यह भी कहा कि वे ऐसी बातों से उन्हें “छेड़ें” नहीं और कहा कि उनकी टिप्पणियां “आग में घी डालने” का काम कर रही हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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