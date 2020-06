मुंबई: अभिनेता ऋतिक रोशन ने फिल्म ‘कोई मिल गया’ में एलियन जादू के अतिरिक्त अंगूठे के पीछे के कारण को साझा किया है. लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग या तो पुराने शो देख रहे हैं या फिर पुरानी फिल्मों को देख रहे हैं. दर्शकों में से एक ने ‘कोई मिल गया’ देखते हुए एक बात नोटिस की और राकेश रोशन द्वारा निर्देशित साल 2003 की ब्लॉकबस्टर के निर्माताओं से एक सवाल पूछा. Also Read - ये एक्टर था सारा अली खान के बचपन का क्रश, अब उसके साथ काम करने की बात पर लगाई मोहर

प्रशंसक ने लिखा, "टीवी पर कोई मिल गया देखते हुए एक अजीब बात नोटिस की. क्या रोहित मेहरा (ऋतिक रोशन) की तरह जादू को एक अतिरिक्त अंगूठा देने का निर्णय इस उद्देश्य पर लिया गया था कि दोनों किरदारों के बीच संबंध स्थापित हो?"

Yes. It was to help Rohit feel familiarity. But we had to keep it subtle as the thumb didn’t look as great as I wanted 🙂 you have a good eye my friend . Stay safe . https://t.co/IFjZk9yDry

— Hrithik Roshan (@iHrithik) June 2, 2020