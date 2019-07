अभिनेता ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने अपनी आगामी फिल्म ‘वार’ के लिए फिनलैंड में बर्फ पर एड्रेनालाइन पंपिंग कार एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की. फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा, “हम शुरू से ही स्पष्ट थे कि हम भारतीय दर्शकों को फिल्म के जरिए वह एक्शन देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है. हमारी फिल्म में कारों का एक काफी बड़ा क्रम है जिस पर ऋतिक और टाइगर एक एड्रेनालाइन पंपिंग एक्शन स्टंट करते हैं. इसे पूरी तरह से बर्फ पर शूट किया गया है.”

उन्होंने कहा, “हमने इसे फिनलैंड में शूट किया, जो उत्तरी ध्रुव में है. हमें हमारी प्रोडक्शन टीम ने बताया कि यह दुनिया की पहली फिल्म है, जिसमें उत्तरी ध्रुव में इस स्तर पर एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग हुई है.”

#WAR Looks 1000times BIGGER than #BangBang 😲😍🤩 😍🤩🔥THE BIGGEST PATH BREAKING HIGH OCTANE ACTION MOVIE OF DECADE. Thank you @yrf #SiddharthAnand for Releasing it in the PERFECT TIME OF THE YEAR! EAGERLY WAITED FOR IT..2019 is belongs to HRITHIK ROSHAN only😎 #WarTeaser

