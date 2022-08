Hrithik Roshan Video: बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘विक्रम-वेधा’ (Vikram Vedha) के प्रमोशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं. इस फिल्म में ऋतिक (Hrithik Rosha) के साथ सैफ अली खान भी मुख्य किरदार में हैं. बॉलीवुड में चल रहे बायकॉट ट्रेंड को देखते हुए कहीं न कहीं ऋतिक रोशन (Hrithik Rosha Film) को भी उनकी फिल्म फ्लॉप होने का डर सता रहा है. इस बीच उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स उनका डर बता रहे हैं. एक इवेंट में ऋतिक रोशन से मिलने के लिए उनका फैन स्टेज पर आता है और वो एक्टर के पैस छू लेता है. इसके बाद ऋतिक भी झुककर फैन का पैर छू लेते हैं.Also Read - Urfi Javed Sister: बोल्डनेस में उर्फी जावेद से कम नहीं उनकी छोटी बहन डॉली, सिंगल डोरी पर टिकाया ब्रालेट टॉप

सोशल मीडिया पर इवेंट का वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक तरफ ऋतिक रोशन के चाहने वालों ने फैंस के प्रति इसे एक्टर का प्यार बताया, तो कुछ यूजर्स ने कहा कि फिल्म फ्लॉप होने के डर से ऋतिक रोशन फैंस के पैर छू रहे हैं. हालांकि वीडियो देखने पर ऐसा मालूम नहीं होता क्योंकि फैन द्वारा पैर छुए जाने के बाद उन्होंने पैर छुआ. अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता कि लोग उनके पैर छुए. इसके जवाब में ऋतिक ने भी फैन के पैरों में झुक गए. इस दौरान उन्होंने व्हाइट ट्रैक पैंट और नियॉन ग्रीन टी-शर्ट में नजर आए.

Hrithik Roshan touching his fan feet.😭❤ Such a gem of a person he is @iHrithik . There is really no like him.❤ #VikramVedha pic.twitter.com/DAkgijMMgE

— अमित ™ (@HRxfan_boy) August 27, 2022