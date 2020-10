hrithik Roshan wants to learn dance from Assam Doctor arup senapati who shake legs on ghungroo in ppe kit to cheer up covid 19 patients- बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने सोमवार को असम के एक डॉक्टर के भावना की सराहना की, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव रोगियों को खुश करने के लिए उनके एक ट्रैक पर डांस किया था. Also Read - School Reopen: महामारी के कारण बदल गए हैं हमारे स्कूल, इन राज्यों में क्लास करने पहुंचे छात्रों की देखें तस्वीर

वीडियो में सिलचर मेडिकल कॉलेज के सर्जन डॉक्टर अनूप सेनापति पीपीई किट पहने फिल्म 'वॉर' का सॉन्ग 'घुंघरू टूट गए' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं. Also Read - School Reopen: इन राज्यों में पहले दिन कुछ ऐसा रहा स्कूलों का नजारा, मास्क-सैनिटाइजर संग स्कूल पहुंचे छात्र

अभिनेता ने इसे वीडियो को अपने वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया. Also Read - COVID-19 से निपटने में भारत के अनुसंधान, निर्माण कार्य अहम : बिल गेट्स

Tell Dr Arup I’m gonna learn his steps and dance as good as him someday in Assam . Terrific spirit . 🕺🏻 https://t.co/AdBCarfCYO — Hrithik Roshan (@iHrithik) October 19, 2020

उन्होंने इसे कैप्शन में लिखा, “डॉ. अनूप से कहिए कि मैं असम में किसी दिन उनके स्टेप्स को सिखूंगा और उन्हीं की तरह अच्छा डांस करूंगा.”

ऋतिक रोशन के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

बता दें, वीडियो में दिखाई दे रहे सर्जन असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज से हैं. यहां कोरोना के मरीजों का इलाज होता है.

मरीज ज्यादा बोर न हो जाएं इसलिए डॉक्टर पीपीई गियर में ही डांस करने लगे. इस वीडियो की हर कोई तारीफ कर रहा है.

बता दें कि जो डॉक्‍टर कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, वे और भी ज्‍यादा सावधानियां बरत रहे हैं और उन्‍हें घंटों तक अस्‍पताल में ही रहना पड़ रहा है.