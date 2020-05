मुंबई: पूरा देश इस वक़्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है. सिनेमा और मनोरंजन जगत पर इस महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा है. ‘हम -तुम’ और ‘फना’ जैसी फिल्में निर्देशित करने वाले निर्देशक कुणाल कोहली ने कोविड-19 के कारण परिवार के एक सदस्य को खो दिया है. उनका कहना है कि वह इस बात से काफी दुखी हैं कि पूरा परिवार साथ मिलकर दुख भी नहीं मना सकता. निर्देशक ने अपनी मासी के निधन की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी. उनका निधन शिकागो में हुआ. Also Read - छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस: 44 नए मामले, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 216, जानें कितने लोगों ने कोरोना को दी मात

उन्होंने लिखा, “कोविड-19 के कारण आठ सप्ताह के संघर्ष के बाद मैंने अपनी मासी को खो दिया. वह शिकागो में थी. हमारा परिवार काफी बड़ा है और सब काफी करीब हैं. इस वक्त पर हम एक साथ भी नहीं हैं. यह नुकसान काफी दुखदायी है. अब मैं अपनी मां, मासी और मामा को एक साथ नहीं देख पाउंगा, यह वक्त काफी कठिन है.”

Her daughter (my cousin sister) would go to the hospital, sit in her car in the car park & pray for her mother. As she wasn’t allowed inside the hospital. Said she felt close to her as she couldn’t see her. This is how harsh Covid is. This isn’t the way to go. — kunal kohli (@kunalkohli) May 23, 2020

5 sisters. 3 brothers too, but sisters are diff.Their bond unbreakable. Only death could break it. They taught a family & everyone they touched the meaning of love,family,giving. Covid has been harsh to our family. Won’t break our love & memories. Miss you Masi. pic.twitter.com/lXSBpgrzw7 — kunal kohli (@kunalkohli) May 23, 2020

उन्होंने आगे लिखा, “उनकी बेटी (मेरी ममेरी बहन) अस्पताल जाती थी, कार पार्क में अपनी कार में बैठकर अपनी मां के लिए प्रार्थना करती थी. चूंकि उसे अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी. यह कितना कठोर कोविड है.”