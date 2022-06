Huma Qureshi Bold Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अलग-अलग किरदारों में खुद को बखूबी ढालती हैं. हुमा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती हैं. हाल ही में हुमा ने रेड कलर के हाई स्लिट आउटफिट में अपनी फोटोज़ शेयर की हैं. एक्ट्रेस ने अपने बालों को बांधा हुआ है. रेड लिपस्टिक और गोल्डन ईयररिंग्स में उनका ये लुक कमाल का लग रहा है. हुमा इस ड्रेस में डिफरेंट-डिफरेंट पोज़ देकर अपना कर्वी फ्लॉन्ट करती हुईं नज़र आ रही हैं. इन फोटोज़ को शेयर कर हुमा ने लिखा- Passion you see … is a reflection of you. हुमा की इन तस्वीरों पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- मेरा चांद मुझे आया है नज़र. वहीं एक ने लिखा- माशाअल्लाह! नज़र न लगे.Also Read - Sherdil: The Pilibhit Saga से डेब्यू कर रही हैं पंकज त्रिपाठी की बीवी, कैसा होगा रोल...क्या है कहानी?

Also Read - सोशल मीडिया स्टार हैं Imtiaz Ali की गॉर्जियस बेटी इदा अली, टोंड बॉडी देखकर मचल उठेगा दिल...Photos

बता दें, हुमा कुरैशी ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. दिल्ली में जन्मी ये एक्ट्रेस पहले थियेटर किया करती थीं. Also Read - Pushpa 2 में क्या मर जाएगी श्रीवल्ली? डायरेक्टर को तोड़नी पड़ी चुप्पी

हुमा कुरैशी (Huma-Qureshi) किसी फिल्मी नहीं बल्कि बिजनेसमैन परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता सलीम कुरैशी दिल्ली में कई रेस्त्रां के मालिक हैं.अब वे जल्द ही नेटफ्लिक्स की अगली फिल्म ‘मोनिका, ओ माय डार्लिंग’ में दिखने वाली हैं. वहीं दूसरी और वे ‘डबल एक्स एल’ टाइटल वाली फिल्म में भी दिखाई देंगी.