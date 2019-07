View this post on Instagram

Slay. #livevictoriously @greygoose @fetch_india @pankhurifetch Dress – @gauravguptaofficial Jewellery- @chopard Styled – @ayeshaaminnigam @shauryaathley Hair and makeup – @shaanmu 📷 – @greygoose @atrayeeduttagupta #greygooselife #cannes #2019 #Cannes2019