Huma Qureshi Is In A Relationship With Acting Coach Rachit Singh Know The Truth

Huma Qureshi को 37 साल की उम्र में फिर से हुआ प्यार, पॉपुलर एक्टिंग कोच संग लड़ा रही हैं इश्क

Huma Qureshi Relationship: पॉपुलर एक्ट्रेस हुमा क़ुरैशी को लव अफेयर की खबरें एक बार फिर से मीडिया में छा गई हैं.

Huma Qureshi In A Relationship With Rachit Singh: बॉलीवुड में इश्क की कहानियां आए दिन बनती रहती हैं और अब खबरें आ रही हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur) की एक्ट्रेस हुमा क़ुरैशी (Huma Qureshi) हाल ही में अपनी वेब सीरीज महारानी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच में अब एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ को लेकर एक कमाल की खुलासा हुआ है और अब माना जा रहा है कि 37 साल की एक्ट्रेस प्यार में पड़ गई हैं. जी हां आपने सही पढ़ा है खबर आ रही है कि हुमा कुरैशी को अपनी जिंदगी में फिर से प्यार मिल गया है और इन दिनों वो एक्टिंग कोच रचित सिंह (Rachit Singh) को डेट कर रही हैं. आइए जानते हैं क्या है कौन है रचित और कब से दोनों के बीच चल रहा है इश्क.

मुदस्सर अजीज और हुमा का हुआ ब्रेकअप

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हुमा क़ुरैशी की डेटिंग लाइफ को लेकर खबरें आ रही हैं फिल्म निर्माता मुदस्सर अजीज के साथ उनका रिश्ता अभी कुछ समय पहले ही खत्म ही हुआ है. बता दें हुमा और मुदस्सर लंबे समय तक रिश्ते में थे और दोनों की डबल एक्सएल की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन साल 2022 में ये अलग हो गए थे. हालांकि इस रिश्ते को एक्ट्रेस ने बेहद लो-प्राफाइल रखा था जिस वजह से किसी को इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है.

हुमा क़ुरैशी को इनसे हुआ इश्क

मीडिया में आई खबरों की मानें तो हुमा इन दिनों रचित एक्टिंग कोच होने के साथ भारतीय सिनेमा के जाने-माने एक्टर भी हैं. बता दें रचित को आपने रवीना टंडन की वेब सीरीज ‘कर्मा कॉलिंग’ में देखा था. इसके साथ ही वो पॉपुलर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अतुल मोंगिया के साथ काम करना शुरू किया. टाइम्स नाऊ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस एक्टिंग कोच रचित सिंह के साथ रिलेशनशिप में हैं.

कई सारे लोगों संग जुड़ा हुमा का नाम

ओटीटी की ये ‘महारानी’ रचित के साथ करीब 1 साल से रिलेशनशिप में हैं. दोनों इस रिश्ते सीक्रेट ही रखना चाहते थे. दोनों के रिलेशनशिप की खबरों से बाजार गर्म है, लेकिन अभी दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है. आपको बता दें कि हुमा अपनी अफेयर्स को लेकर हमेशा बी-टाउन का हॉट टॉक्स में रहीं. हुमा रा नाम अब तक कई सारे सितारों के जुड़ चुका है. हुमा रा नाम अर्जुन बाजवा, शाहिद कपूर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, सोहेल खान और अभिषेक चौबे के साथ भी जुड़ चुका है.