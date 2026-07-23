CJP Protest: रात के 2 बजे रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग जंतर मंतर पहुंची हुमा कुरैशी, छात्रों के साथ किया मार्च

Huma Qureshi At Jantar Mantar Protest: हुमा कुरैशी और उनके भाई, एक्टर साकिब सलीम, गुरुवार तड़के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए

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Huma Qureshi At Jantar Mantar Protest: एक्टर हुमा कुरैशी और साकिब सलीम ने NEET परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया. इस दौरान एक्ट्रेस ना केवल अपने भाई बल्कि अपने कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ भी दिखआई दी. इस दौरान एक्ट्रेस ने देर रात जंतर-मंतर पहुंचकर वहां पर एकजुटता मार्च में हिस्सा लिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों छात्र राष्ट्रीय राजधानी में जमा हुए हैं.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों संग हुमा

जैसे ही हुमा, रचित और साकिब वहां पहुंचे, उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए. सोशल मीडिया के एक यूज़र ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ उनके चलने का वीडियो शेयर किया. प्रदर्शन के दौरान का एक वीडियो, जो कथित तौर पर रात 2:56 बजे रिकॉर्ड किया गया था, उसमें हुमा काले टॉप और जींस पहने प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होती दिखीं. प्रदर्शनकारियों के साथ चलते हुए वह मुस्कुराती हुई नज़र आईं और उनके कथित बॉयफ्रेंड रचित सिंह, जिन्होंने सफ़ेद शर्ट पहनी थी, पूरे मार्च के दौरान उनके साथ रहे और कुछ देर के लिए उनका हाथ भी पकड़े दिखे, जबकि साकिब भीउन दोनों के साथ चल रहे थे.

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फैंस को एक्ट्रेस का अंदाज आया पसंद

ऑनलाइन वीडियो सामने आने के बाद, फ़ैन्स ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने और छात्रों के साथ खड़े होने के लिए उनकी तारीफ़ की है. वहीं सुपरस्टार सलमान खान ने भी दिल्ली में विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन किया है और इस दौरान उन्होंने चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर की है.

इन सितारों ने दिखाया है समर्थन

आपको बता दें इन सेलेब्स के अलावा इमरान खान, रत्ना पाठक शाह, नसीरुद्दीन शाह, आयशा खान, राजकुमार राव, दीया मिर्ज़ा और फ़िल्ममेकर अनुराग कश्यप समेत कई अन्य सेलेब्स ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है. इनमें से कई लोगों ने परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और पेपर लीक की निंदा की है.