बॉलीवुड से दूरी, ग्लैमर से ब्रेक और नया बिज़नेस, कहां गायब हो गईं रिमी सेन? कैसे कमा रही हैं मोटा पैसा?
फिल्म हंगामा की 'अंजलि' याद है. जानते हैं आज वो कहां हैं और क्या कर रही हैं?
फिल्म हंगामा में अंजलि का किरदार निभाने वाली रिमी सेन कई फिल्मों में नज़र आईं लेकिन फिर अचानक गायब हो गईं. 2003 में रिलीज़ हुई इस फिल्म की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं. कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म ने दर्शकों को शुरुआत से अंत तक ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया था.
फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी जितनी दिलचस्प थी, उसके किरदार भी उतने ही खास थे. हर पात्र की अपनी अलग दुनिया थी, लेकिन सभी किरदार एक-दूसरे से बखूबी जुड़े हुए थे. यही आपसी उलझनें और गलतफहमियां फिल्म को एक मजेदार मोड़ देती रहीं. फिल्म के सभी कलाकारों ने अपनी अदायगी से दर्शकों का दिल जीता. खासकर भोली-भाली अंजलि का किरदार, जिसने अपनी सादगी और मासूमियत से लोगों को खूब प्रभावित किया.
लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं रिमी
इस भूमिका को अभिनेत्री रिमी सेन ने निभाया था. हालांकि, लंबे समय से रिमी सेन बड़े पर्दे से दूर हैं. अभिनय की दुनिया से दूरी बनाने के बाद अब वह रियल एस्टेट के क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक एजेंट के रूप में काम कर रही हैं. फिल्म ‘हंगामा’ में नंदू और अंजलि की लव स्टोरी और सभी किरदारों की कॉमेडी ने हर बार दर्शकों का दिल जीता. फिल्म को जितनी बार देखा गया, उतनी बार दर्शक खुद को हंसने से रोक नहीं पाए.
कितनी बदल गई हैं रिमी
फिल्म में अंजलि का किरदार निभाने वाली रिमी सेन की भूमिका ने भी दर्शकों का दिल जीता, लेकिन हंगामा की रिमी सेन आज असल जिंदगी में बहुत बदल चुकी हैं. अभिनेत्री का चेहरा पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि फिलर्स और बोटॉक्स ट्रीटमेंट की वजह से चेहरे की बनावट पहले जैसी नहीं रही है.
पहचान में नहीं आ रहीं रिमी
यूजर्स भी अभिनेत्री के चेहरे को देखकर हैरान हैं और हर पोस्ट पर यही सवाल कर रहे हैं कि चेहरे का क्या ही करा डाला! फिल्मों से दूर रिमी सेन इन दिनों दुबई बेस्ड रियल एस्टेट एजेंट बन गई है. अभिनेत्री रियल एस्टेट के व्यवसाय में जानी-मानी हस्ती बन चुकी हैं और लोगों को उनके सपनों का घर दिलवाने में भी मदद करती हैं. रिमी का इंस्टाग्राम रियल एस्टेट इवेंट्स की वीडियो से भरा है और सिर्फ दुबई ही नहीं, वे बाकी शहरों में भी अपना बिजनेस सेटअप करने का प्लान बना रही हैं. भले ही हिंदी सिनेमा की पारी ज्यादा लंबी नहीं रही, लेकिन पर्दे से दूर होने के बाद उन्होंने दूसरी फील्ड में अपना सिक्का जमा लिया है.
क्या है रिमी का बिजनेस?
रियल एस्टेट के अलावा रिमी प्राइवेट ब्रांड इवेंट्स का भी हिस्सा बनती हैं और बड़े ब्रांड्स के लॉन्च में भी पहुंचती हैं. सोशल मीडिया पर रिमी को 1 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वे अभिनेत्री के नए अवतार से हैरान भी हैं. फिल्मों की बात करें तो अभिनेत्री ने बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें ‘धूम’ और ‘हंगामा’ जैसी फिल्मों से पहचान मिली थी.
(इनपुट एजेंसी)
