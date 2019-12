मुंबई: तेलंगाना में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे बेरहमी के साथ मार देने की वीभत्स घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को देशभर के लोग कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. अब बॉलीवुड सितारों ने भी इस क्रूर अपराध के खिलाफ अपना विरोध जताया है. दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, “मैं दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड का समर्थन करता हूं! इसे रोकना होगा!”

The 4 convicted rapists/killers of Jyoti Singh were given capital punishment. It has now been 7 years. They are still alive. That’s how grindingly slow the wheels of justice on a (fast-tracked!!) case that shook this country to its core have turned. It’s pathetic. @chintskap https://t.co/L3dK6gnSCC

