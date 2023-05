Hindi Entertainment Hindi

Video : सलमान खान पर चढ़ा I Am Groot का बुखार, बोले- 'मैं गैलेक्सी में रहता हूं, ऊपर वाला मेरा Guardians'

Video : सलमान खान पर चढ़ा I Am Groot का बुखार, बोले- 'मैं गैलेक्सी में रहता हूं, ऊपर वाला मेरा Guardians'

I Am Groot fever on Salman Khan : सलमान खान एक प्रेस इंटरव्यू में जाते हैं, वहां वो पत्राकरों के हर सवाल का जवाब आई एम सलमान (I Am Salman) बोलकर देते हैं.

I Am Groot fever on Salman Khan : अगर आप हॉलीवुड मूवीज के लवर्स हैं तो आपको मार्वल सुपरहीरो सीरीज खूब पसंद होगी. सिर्फ आप ही नहीं बॉलीवुड के ‘दबंग’ एक्टर सलमान खान भी मार्वल की फिल्मों के बड़े दीवाने हैं. इन दिनों वो अपनी फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ के लेकर चर्चा में हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर मार्वल के सुपरहीरो कैरेक्टर I Am Groot को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. सलमान खान पर I Am Groot का ऐसा बुखार चढ़ा है कि वो हर बात का जवाब सिर्फ I Am Salman से दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर ‘भाईजान’ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले अपने मोबाइल में Guardians Of The Galaxy मूवी देखते नजर आ रहे हैं. फिल्म के कैरेक्टर I Am Groot को सलमान बेहद पसंद करते हैं.

हर सवाल का जवाब I Am Salman

वीडियो में आगे देखा जाता है कि सलमान खान एक प्रेस इंटरव्यू में जाते हैं, वहां वो पत्राकरों के हर सवाल का जवाब आई एम सलमान (I Am Salman) बोलकर देते हैं. एक पत्रकार उनसे पूछती हैं, सर आपकी अगली अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है, क्या आप बता सकते हैं फिल्म का टाइटल क्या है? इसके जवाब में सलमान सीट से खड़े होते हैं और कहते हैं ‘आई एम सलमान’. इस जवाब के बाद हर कोई एक-दूसरे की शकल देखने लगता है. इसी बीच दूसरा जर्नलिस्ट पूछता है, ‘सर टाइटल तो बहुत जबरदस्त है, एक डायलॉग सुना दीजिए प्लीज.’ इस सवाल पर सलमान फिर कहते हैं, ‘आई एम सलमान’. ऐसे ही पत्रकारों के हर सवाल का जवाब ‘आई एम सलमान’ कहकर देते हैं.

I live in Galaxy … Uparwale are my Guardians… Swagat karo mere new friend ka on May 5th 🖐️ only in cinemas #GotGVol3 @Marvel_India pic.twitter.com/4JZDX6nE1B — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 2, 2023

क्या है वीडियो की सच्चाई?

वीडियो के आखिरी में सलमान अपने कान में हेडफोन लगाते हैं और Guardians Of The Galaxy फिल्म का थीम म्यूजिक सुनने लगते हैं. जब वो अपना जैकेट उतारते हैं तो उनकी टी-शर्ट के पीछे I Am Groot कैरेक्टर की तस्वीर दिखाई देती है. सलमान का ये वीडियो हर किसी को कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ‘भाईजान’ मार्लव की अपकमिंग फिल्म Guardians of the Galaxy Vol. 3 का प्रमोशन कर रहे हैं, जो 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, फिल्म के लिए एडवांस टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है. सलमान खान भी मार्वल फिल्मों के फैन हैं, तो वो भी जरूर ये फिल्म देखेंगे.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें