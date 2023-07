'मैं सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार नहीं हूं', कंगना रनौत के Y+ सिक्योरिटी पर उठे सवाल, तो एक्ट्रेस ने दिया ये लॉजिक

Kangana Ranaut Y+ Security : बॉलीवुड की ‘धाकड़’ एक्ट्रेस कंगना रनौत के फैंस को उनकी फिल्म ‘इमरजेंसी’ का बसब्री से इंतजार है, लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस अपने अलग-अलग बयानों को लेकर ट्रेंड कर रही हैं. बीते शुक्रवार रिलीज हुई ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ देखने के बाद कंगना ने फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर को निशाने पर लिया, वहीं दूसरी तरफ अपने कथित पूर्व ब्वॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन पर भी हमला बोला. अब कंगना रनौत ने खुद को मिली Y+ सिक्योरिटी को लेकर अपनी बात रखी है. कंगना ने कहा कि उन्हें ये सिक्योरिटी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई है, क्योंकि वो एक बॉलीवुड स्टार्स हैं. बल्कि इसकी एक बड़ी वजह है, जो मेरी सुरक्षा से जुड़ी हुई है.

कोरोना वायरस काल में कंगना रनौत और शिवसेना-सांसद संजय राउत से 2020 में हुए विवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्ट्रेस को वाईप्लस की सिक्योरिटी दी थी. कंगना अब 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड से घिरी रहती हैं. संजय राउस से विवाद के बाद उन्होंने दावा किया था कि उनकी जान को खतरा है. हाल ही में बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर कंगना रनौत को सुरक्षा देने पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा, ‘एसपीजी को पता है और वो उनकी हर गतिविधी पर नजर रखे हुए हैं. मुझे हैरानी होती है, क्योंकि बॉलीवुड सितारों पर नजर रखना एसपीजी का कोई काम नहीं है. उनके (कंगना) के मामले में, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर वाईप्लस लेवल की हाई सिक्योरिटी दी गई है’.