Dharmendra reveals why he didn’t attend Lata Mangeshkar’s funeral: लाखों दिलों को जीतने वाली गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, उन्होंने 6 फरवरी को अंतिम सांस ली और जब वो अंतिम सफर पर निकली तो पूरा देश उन्हें आखिरी बार देखने के लिए मचल उठा और देश-दुनिया के लोग उनके गानों से माध्यन से लता दीदी को याद कर रहे थे. लता जी का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी (Narendra Modi) समेत देश की जानी-मानी हस्तियां पहुंची थीं. ऐसे में इस दौरान वेटरन एक्टर धर्मेन्द्र (Dharmendra) इस सफर का हिस्सा नहीं बने और इसका मलाल उन्हें रह गया है. जैसा कि आप जानते हैं कि लता दीदी से खास लगाव रखने वाले धर्मेंद्र उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तीन बार तैयार हुए लेकिन बावजूद इसके नहीं जा पाए.Also Read - Imlie Spoiler Alert: मालिनी को धमकी देगा आर्यन, इमली को मिलेगी अपनी पहली सैलरी

धर्मेन्द्र (Dharmendra) के मुताबिक, लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन की खबर सुनने के बाद से वे असहज महसूस कर रहे थे। वे लता दीदी को जाते हुए नहीं देखना चाहते थे. धर्मेन्द्र ने बताया कि ‘मैं लता दीदी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए एक बार नहीं बल्कि तीन बार तैयार हुआ लेकिन हर बार मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए. मैं लता दीदी को हमें यूं छोड़कर जाते हुए नहीं देखना चाहता था’. Also Read - Khatron Ke Khiladi 12: रुबीना दिलैक से लेकर उमर रियाज तक, इस बार ये सितारे होंगे रोहित शेट्टी के स्टंट शो का हिस्सा! देखें List

The whole world is sad , Can’t believe you have left us !!! We will miss you lata ji 🙏 pray for your soul be in peace.🙏 pic.twitter.com/oWOob8pa3T

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 6, 2022