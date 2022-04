Bollywood Stars on Target in Tobacco Advertisement: सोशल मीडिया पर इन दिनों गुटखा-पान मसाला को लेकर हर तरह चर्चा रहो रही है. तंबाकू के विज्ञापन में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की एंट्री के बाद से ही इंटरनेट पर यूजर्स गुटखा खाने वालों और उसका विज्ञापन करने वाले बॉलीवुड स्टार्स की आलोचना कर रहे हैं. अब अक्षय कुमार के बाद लिस्ट में शाहरुख खान (Shahrukh Khan), अजय देवगन (, Ajay Devgan), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी आ गए हैं. हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर ने कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज (Howrah Bridge Kolkata) की तस्वीर शेयर की, जिसके खंभे गुटखे की पीक से लाल हुए पड़े हैं.Also Read - तंबाकू से पहले सिगरेट का एड करते पकड़े गए थे Akshay Kumar, वायरल फोटो देख यूजर्स बोले- सब ढोंग है

गौरतलब है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार के नए तंबाकू विज्ञापन को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अक्षय कुमार की सार्वजनिक माफी और तंबाकू ब्रांड के इलाइची उत्पाद विज्ञापन में अभिनय करने की अपनी 'व्यक्तिगत पसंद' पर अजय देवगन के जवाब के बाद, पश्चिम बंगाल के एक आईएएस अधिकारी शाहरुख, अजय और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं पर भारी पड़ गए हैं.

आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने ट्विटर पर प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज के स्तंभों में से एक की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहा है कि गुटखा की पीक के चलते मशहूर 70 साल पुराने पुल की सेहत खराब हो रही है. एक तरह से गुटखा-चबाने वाले हावड़ा ब्रिज पर हमला कर रहे हैं." पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में गुटखा या पान मसाला (दोनों तंबाकू उत्पाद) की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

Kolkata Port Trust has said saliva laced with gutkha is corroding the iconic 70-year-old bridge. The Howrah Bridge is under attack from gutkha-chewers. @shahrukh_35 @akshaykumar @ajaydevgn @SrBachchan

Source: Google pic.twitter.com/sriVMIULig

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) April 21, 2022