IIFA 2023: सलमान ने विक्की कौशल को किया इग्रनोर? बॉडीगार्ड्स ने दिया धक्का-Video

Salman Khan Ignore Vicky Kaushal: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इस समय आईफा 2023 के लिए अबू धाबी में हैं और इस दौरान उनका लुक जमकर छाया है. इसके साथ ही इस बार आईफा को होस्ट करने वालों की लिस्ट में अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल, फराह खान और राजकुमार राव हैं. वहीं सलमान खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं. ऐसे में अब IIFA 2023 प्रेस कॉन्फ्रेंस से सलमान खान और विक्की कौशल का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस खुश नजर नहीं आ रहे हैं औऱ इसे देखकर ऐसा लग रहा है किसलमान ने विक्की को इग्नोर किया. वहीं सलमान के बॉडीगार्ड्स ने जिस तरह से विक्की को साइड किया, वो देखकर भी फैंस को गुस्सा आ रहा है.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में सलमान खान सामने से आते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं विक्की पहले से वहां पर खड़े थे और फैंस के साथ सेल्फी ले रहे थे. इस दौरान विक्की पहले थोड़ा साइड हट जाते हैं और इसके बाद जब सलमान आगे आते हैं तो सलमान विक्की की तरफ देखते हैं, लेकिन जब विक्की ने हाथ मिलाया तो उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया. इसके बाद विक्की बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन सलमान उन्हें नजर अंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और साथ ही उनके बॉडीगर्ड भी विक्की को साइड कर देते हैं.

वीडियो को देखने के बाद फैंस को सलमान का रवैया पसंद नहीं आया. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने बेहद मजेदार रिएक्शन दिए।. एक फैन ने लिखा- ‘आम आदमी की तरह साइड में कर दिया लेकिन हम सभी सलमान खान की सुरक्षा का कारण जानते हैं.’ दूसरे यूजर ने लिखा- ‘सलमान के बॉडी गार्ड विक्की को भी साइड कर दिए’ तीसरे यूजर ने लिखा- दोनों गुस्से में दिख रहे हैं. विक्की जो कह रहे थे, उसके जवाब में सलमान ने कुछ नहीं कहा. तीसरे फैन ने लिखा- ‘सलमान ने विक्की को दिखाया इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता.’