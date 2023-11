IFFI 2023: भीड़ के बीच सलमान खान ने महिला को किया Kiss, जमकर वायरल हो रहा है Video

Salman Khan Kissing Woman At IFFI 2023: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म ‘टाइगर 3’ की वजह से सुर्खियों में हैं. इसी बीच बीते कल यानी मंगलवार को एक्टर 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे. इवेंट में सलमान खान को देखकर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. इस बीच एक्टर एक महिला के पास गए और अचानक उन्हें किस कर लिया. IFFI 2023 से अब एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हे रहा है. इस शानदार फिल्म फेस्टिवल में सलमान ने ग्रैंड एंट्री की और वे अपनी भांजी अलिजेह अग्निहोत्री के लिए पहुंचे थे. इस वीडियो में सलमान खान अपनी भांजी अलीजेह अग्निहोत्री की फिल्म ‘फर्रे’ की कास्ट के साथ नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सलमान खान एकदम कूल अंदाज में नजर आए. सलमान खान का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया.

सलमान खान का जो वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, उसमें एक्टर जिस उम्रदराज महिला से मिलते हैं, वह महिला पेशे से एक पत्रकार है और एक्टर की पुरानी दोस्त हैं. ऐसे में जब एक्टर भीड़ में उन्हें खड़ा हुआ देखते हैं, तो उनके नजदीक चले जाते हैं. गले लगाने के बाद एक्टर उनके माथे पर किस करते हैं. इसके बाद वह महिला पत्रकार सलमान को मस्ती भरे अंदाज में मारती भी हैं. यह देखकर आस-पास के जर्नलिस्ट और लोग हंसने लगते हैं.

