IFFI 2023: अनुराग ठाकुर ने Madhuri Dixit को इस खास अवॉर्ड से किया सम्मानित, सितारों का लगा मेला

IFFI 2023 Madhuri Dixit Award: 54 वां भारतीय इंटरनेशलन फिल्म फेस्टिवल-आईएफएफआई गोवा में 20 नवंबर से शुरू हो गया है. उद्घाटन समारोह बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया. अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्‍म महोत्‍सव 20 से 28 नवंबर तक चलेगा. इस बीच में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एक खास अवॉर्ड के लिए घोषणा की है. उन्होंने इस खास अवॉर्ड से एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया है. बता दें कि गोवा में आईएफएफआई की शुरुआत हो चुकी है. इस इवेंट में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं.

अनुराग ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा ‘माधुरी दीक्षित ने 4 दशकों से अपने टैलेंट और ग्रेस से पर्दे पर चार चांद लगाए हैं. ‘निशा’ से लेकर मनोरम ‘चंद्रमुखी’ तक, राजसी ‘बेगम पारा’ से लेकर अदम्य ‘रज्जो’ तक, उनकी वर्सेटिलिटी की कोई सीमा नहीं है. उन्होंने आगे ये भी लिखा, ’54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिभाशाली और करिश्माई अभिनेत्री को ‘भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान’ पुरस्कार प्रदान कर आज हमें खुशी हो रही है.’

An icon across the ages, @MadhuriDixit has graced our screens with unparalleled talent for four incredible decades.

From the effervescent Nisha to the captivating Chandramukhi, the majestic Begum Para to the indomitable Rajjo, her versatility knows no bounds.

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 20, 2023