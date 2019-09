मुंबई: भारत में पहली बार आइफा अवार्ड शो का आयोजन किया गया है और इसकी शुरुआत धमाकेदार रही. इस शो में बालीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की. इस दौरान रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया.

IIFA Awards 2019: Award for the Best Picture goes to Alia Bhatt-Vicky Kaushal starrer ‘Raazi’. pic.twitter.com/jthTQOzCjq — ANI (@ANI) September 19, 2019

इस साल का बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड आलिया भट्ट स्टारर ‘राज़ी’ को मिला. वहीं इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला. वहीं बेस्ट मेल एक्टर का अवॉर्ड रणवीर सिंह को उनकी फिल्म ‘पद्मावत’ के लिए दिया गया.

IIFA Awards 2019: Award for the Best Actor (Male) goes to Ranveer Singh for ‘Padmaavat’. (File pic) pic.twitter.com/TRg5ixAuOx — ANI (@ANI) September 19, 2019

बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवॉर्ड सारा अली खान को उनकी फिल्म ‘केदारनाथ’ के लिए, वहीं बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवॉर्ड ईशान खट्टर को फिल्म ‘धड़क’ के लिए मिला. वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मेल विक्की कौशल को फिल्म संजू के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिमेल अदिति राव हैदरी को फिल्म पद्मावत के लिए मिला है.

IIFA Awards 2019: Ishaan Khatter won the Best Debut Male Award for the film ‘Dhadak’. Sara Ali Khan won the Best Debut Female Award for the film ‘Kedarnath’. (File pics) pic.twitter.com/yrZ0tjynyP — ANI (@ANI) September 19, 2019

वहीं इस साल का बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड श्रीराम राघवन को उनकी फिल्म अंधाधुन के लिए दिया गया. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना मुख्य किरदार में थे.