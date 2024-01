Bhavatharini Death : यहां होगा इलैयाराजा की बेटी और सिंगर भवतारिणी का अंतिम संस्कार, लिवर कैंसर बना मौत का कारण

Bhavatharini Death : पूर्व सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा (Ilaiyaraaja) पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को उनकी बेटी और सिंगर भवतारिणी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. भवतारिणी कई दिनों से लिवर के कैंसर से जूझ रही थीं. उन्होंने 47 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. आज (27 जनवरी) गुडलूर में भवतारिणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इलैयाराजा की बेटी भवतारिणी (Bhavatarini) की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा है कि वह उनके आकस्मिक निधन से स्तब्ध और दुखी हैं. उन्होंने कहा, संगीतकारों के परिवार में जन्मी भवतारिणी ने बहुत कम उम्र में ही कई लोगों का दिल जीत लिया.

एम के स्टालिन ने आगे कहा कि भवतारिणी अनोखी आवाज ने उनके गानों में अंतर करना और पहचानना आसान बना दिया. मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी याद किया कि कैसे गायिका को फिल्म ‘भारती’ में उनके सॉन्ग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. एक शानदार सिंगर होने के साथ-साथ भवतारिणी कई फिल्मों की म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुकी थीं. एम के स्टालिन ने इलैयाराजा और उनके परिवार युवान शंकर राजा, कार्तिक राजा सहित अन्य लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, भवतारिणी की असामयिक मृत्यु संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है.

#WATCH | Theni, Tamil Nadu: Mortal remains of playback singer and Music director Ilaiyaraaja’s daughter Bhavatharini to reach Gudalur for the last rites shortly. Bhavatharini died of cancer on January 25. pic.twitter.com/19B4kD3vyN

