Ileana D’Cruz advised to fans how to handle fiance during periods-अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज का साउथ में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और वह अपने हिस्से की बॉलीवुड फिल्में भी करती रही हैं. हाल ही में Ileana D’Cruz से एक फैन ने अजीब सवाल किया. फैन ने मीम शेयर कर पूछा- मैं पीरियड के दौरान अपनी मंगेतर को कैसे संभालू. उस सिचुएशन को संभालने में मेरी मदद करें. मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता. Also Read - Naina Ganguly ने लेस्बियन किस में की सारे हदें पार, तस्वीरें देखकर उड़ जाएंगे आपके होश

इलियाना ने भी इसका मजेदार जवाब देते हुए कहा कि इस दौरान आप उसके आस-पास भी न फटके. अगर वो गुस्सा करती हैं तो उनके पास चॉकलेट फेंके और वहां से भाग जाएं. Also Read - फूलों सी नाजुक, चांद सी खूबसूरत हैं Shama Sikander, Bikini Pics देखकर दिल संभालना होता है मुश्किल

बता दें, कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस ने पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग के बारे में बात की थी. Also Read - Urvashi Rautela ने काले रंग के गाउन में मचाया तहलका, प्रेम रंग में भीग गया दिल

बता दें, इलियाना ने कहा कि वह कहती हैं कि सब कुछ लोगों पर निर्भर करता है और एक कलाकार के रूप में, हर कोई चाहता है कि दर्शक आपको देखना पसंद करें. वह बताती हैं कि लोकप्रियता एक ऐसी चीज है जो इस तथ्य को संतुलित करती है कि फिल्म उद्योग वास्तव में जीवित रहने के लिए एक बहुत ही क्रूर जगह हो सकती है.

उन्होंने से कहा, “बेशक, यह (फिल्म उद्योग) क्रूर है, लेकिन यह लोगों पर निर्भर करता है. अगर वे (लोग) आपको पसंद करते हैं तो आपको बस यही चाहिए. आप चाहते हैं कि लोग आपको देखना पसंद करें.”

इलियाना को लगता है कि जिस पल किसी अभिनेता की सराहना नहीं की जाती है तो वे अपनी छाप खो देते हैं.

वह कहती हैं, “यह मूल रूप से मेरे लिए समान है. मैं एक ऐसे अभिनेता की फिल्म नहीं देखना पसंद करूंगी, जिसे मैं देखना पसंद नहीं करती. जिस मिनट आपको पसंद नहीं किया जाता है, आप अपनी छाप खो देते हैं. उद्योग एक मायने में क्रूर है, लेकिन इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं.”

वह बताती है, “आपके पास केवल सभी अच्छी चीजें नहीं हो सकती हैं, कभी थोड़ा धोखा भी हो सकता है. मुझे लगता है कि यह चीजों को दिलचस्प बनाता है. यह आपको कड़ी मेहनत को लिए प्रेरित करता है. यह आपको बेहतर बनाने की कोशिश करता है.”

इलियाना अगली बार ‘अनफेयर एन लवली’ में दिखाई देंगी, जो गोरी त्वचा के प्रति भारत के जुनून पर एक कॉमिक टेक है. यह फिल्म हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें उनके साथ रणदीप हुड्डा भी होंगे.