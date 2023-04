Ileana d'cruz Pregnancy: बिना शादी मां बनने जा रही हैं इलियाना डिक्रूज, फैंस ने पूछा पिता कौन?

Ileana D'cruz Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज के घर जल्द किलकारी गूंजने वाली है.

Ileana d’cruz Pregnancy Going To Become Mother: इलियाना डिक्रूज बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, इलियाना डिक्रूज ने अजय देवगन से लेकर रणबीर कपूर तक के साथ वो काम कर चुकी हैं. इसी बीच में एक्ट्रेस ने एक धमाकेदार न्यूज देकर हर किसी के होश उड़ा दिए है. दरअसल इलियाना डिक्रूज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, वो मां बनने वाली हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करके दी है. दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ गुड न्यूज साझा की है. इस न्यूज के आने के बाद उनके फैंस उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं.

मां बनने वाली हैं इलियाना डिक्रूज

मंगलवार सुबह इलियाना डिक्रूज ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की. पहली तस्वीर एक टीशर्ट की है, जिसमें लिखा है, “एडवेंचर शुरू हो रहा है.” वहीं दूसरी फोटो में एक पेंडेंट नजर आ रहा है, जिसमें “ममा” लिखा है. इस पोस्ट के कैप्शन में इलियाना ने लिखा, “बहुत जल्द. तुमसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकती लिटिल डार्लिंग्स.” इस खुशखबरी को शेयर करने के बाद इलियाना डिक्रूज के सोशल मीडिया पर कमेंट पर बाढ़ आ गई है और उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं तो कई सवाल कर रहे हैं कि इस बच्चे का पिता कौन हैं. दरअसल, इलियाना की अभी शादी नहीं हुई है.

आखिर कौन है पिता

साउथ स्टार इलियाना ने जैसे ही अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज फैंस के साथ शेयर की, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, उनके चाहने वाले तहे दिल से उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘ओह माय गॉड, बहुत-बहुत मुबारक हो’. वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि आखिर इसका पिता कौन है, क्योंकि एक्ट्रेस ने ना अपने शादी ना ही अपने अफेयर या फिर उनके प्यार में कोई जानकारी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलियाना डिक्रूज ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर एंड्रू नीबोन के साथ रिलेशनशिप में थीं हालांकि साल 2019 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

कैटरीना के भाई को कर रही हैं डेट

इसके बाद ऐसी भी चर्चा रही कि इलियाना कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल को डेट कर रही हैं. हालांकि दोनों की तरफ से कभी भी रिलेशनशिप में होने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया. अब एक्ट्रेस ने ये खुशखबरी शेयर कर दी, जिसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है.

