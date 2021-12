Ileana D’Cruz Raises Temperature In Bikini From Maldives: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) इन दिनों मालदीव में हॉलीडे मना रही हैं औऱ उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अपने वेकेशन की तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इस कड़ी में इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका बेहद हॉट लुक दिख रहा है. बता दें कि इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) का शुमार फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में होता है और वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. इस कड़ी में मालदीव से उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसने तो हर किसी की दिल धड़का दिया और साथ ही ही सुबह-सुबह फैंस के दिलों में आग लगा दी है. इलियाना ने अब अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिकिनी में दो फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस मालदीव में वेकेशन एन्जॉय करती नजर आ रही हैं. दरअसल इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) ने हाल ही में जो फोटो शेयर की है उसमें वो पेस्टल रंह की बिकिनी में नजर आ रही हैं औऱ साथ ही उन्होंनें एक बड़ा सा हैट कैरी किया हुआ है और इसमें उनका लुक कमाल का है.Also Read - INSIDE EDGE SEASON 3: 'इनसाइड एज' Release..Date..Streaming Platform देखें सारी डिटेल

इलियाना डिक्रूज को ‘Do Not Disturb’

इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें एक्ट्रेस में हल्के पेस्टल कलर की बिकिनी पहनी हुई है और उसमें वो बेहद कमाल की लग रही हैं और साथ ही बेहद क्यूट सी स्माइल दे रही हैं और उन्होंने बिकिनी के साथ ओवरसाइज कोट पहना हुआ है औऱ दूसरी फोटो में वो किसी सोफे पर बैठी हुई हैं और इसमें उन्होंने हैट पकड़ा हुआ है और हैट पर 'Do Not Disturb' लिखा है.

रेड और व्हाइट बिकिनी में दिखाया था जलवा

इसके पहले एक्ट्रेस में रेड और व्हाइट रंग की बिकिनी में अपनी टोंड बॉडी दिखाई थी और इसमें उनका परफेक्ट फिगर दिख रहा था. इलियाना डिक्रूज (Ileana D'cruz) ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो रेड कलर की डीप नेक बिकिनी में अपनी कर्वी बॉडी फ्लॉट करती हुई नजर आ रही हैं और वो सोशल मीडिया पर अपने अंदाज से कहर ढ़ा रही है. इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस के गीले बाल हैं और उन्होंने कानों में इअरिंग पहनी हुई है और उनकी शरीर भी पानी से भिगा हुआ है और वो बेहद हट लग रही हैं.

इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) की पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है, जहां एक तरफ फैंस उनकी बॉडी पर कमेंट कर रहे हैं तो वहीं एक फैन ने लिखा है, ‘हॉटनेस ओवरलोडेड’.इसके साथ ही एक फैन ने लिखा है कि ‘पानी में लगा दी आग’. इलियाना डिक्रूज (Ileana D’cruz) की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है और सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं. बिकिनी लुक में उनका टोन्ड फिगर साफ दिखाई दे रहा है. बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana D’Cruz) इन दिनों मालदीव में वेकेशन (Maldives Vacation) एन्जॉय कर रही हैं और वो अपने वेकेशन की झलकियां फैन्स के साथ लगातार शेयर कर रही हैं.