बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana DCruz) ने बेहद कम समय में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली है, वहीं अपने फैंस के बीच वो बोल्ड अवतार की वजह से चर्चाएं बटोरती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर उनके फैंस उनरप जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इसके साथ ही वो अपने बोल्ड अवतार की वजह से भी सुर्खियों में बनी हुई हैं.

हाल ही में इलियाना (Ileana DCruz) के बोल्ड अवतार ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इलियाना (Ileana DCruz) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपनी बेहद बोल्ड बिकिनी फोटो (Bikini Photo) शेयर की है. दरअसल इलियाना ने अर्थ डे के खास मौके पर ये तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो स्विमिंग पूल और सुमद्र किनारे बैठकर एंजॉय करती नजर आ रही हैं.



अपनी इस फोटो को शेयर करते हुए इलियाना डिक्रूज ने बताया कि वो पूल और सनबाथ के दिनों को याद कर रही हैं. फोटो के कैप्शन में इलियाना ने लिखा- थ्रोबैक जब पूल के दिन और सूरज की रौशनी में टोस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं थी. (

View this post on Instagram A post shared by Ileana D’Cruz (@ileana_official)



बात करें इलियाना डिक्रूज के वर्कफ्रंट की तो वह हाल ही में वेब फिल्म ‘द बिग बुल’ में नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका अदा की थी. एक्ट्रेस इन दिनों अपने प्रोजेक्ट अनफेयर एंड लवली को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है. इस फिल्म में वे रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) के साथ नजर आने वाली हैं बता दें कि दोनों पहली बार एक साथ बड़ा पर्दे पर स्क्रीन शेयर करेंगे.