बॉलीवुड अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज अपनी बोल्ड तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में इलियाना ने फिर ब्लैक कलर की बिकिनी में कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है. इन फोटोज के कैप्शन में इलियाना ने लिखा- मानसिक रूप से समुद्र तट पर लेकिन वास्तव में परिवार के बीच में'. इलियाना डीक्रूज का मूल मंत्र है, वर्क हार्ड, चिल्ल हार्डर. इससे पहले भी इलियाना ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने खुद को अजीब कहा था.

वीडियो में अभिनेत्री पैंटसूट पहने हुए अपने आस्तीन के साथ खेलती हुई दिखाई दे रही हैं. इलियाना डीक्रूज ने वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, "मैं सच में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपना कमरा साफ किया. मैं 7 घंटे बाद ..ओह लुक, स्लीव्स."



बता दें, इलियाना डीक्रूज ने हाल ही में ‘अनफेयर एन लवली’ की शूटिंग समाप्त की है. ‘अनफेयर एन लवली’ हरियाणा की पृष्ठभूमि पर बन रही एक फिल्म है. फिल्म एक सांवली लड़की के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो त्वचा की गहरी रंगत को लेकर समाज में व्याप्त कुरीतियों और पुरानी सोच से जूझ रही है.