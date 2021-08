Imlie Spoiler Alert 18 August 2021 Know Why Aditya Take Malini Side: सुंबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल इमली (Imlie) में इन दिनों आए दिन जमकर कुछ ना कुछ नया धमाका हो रहा है. दरअसल इमली (Imlie) के अपकमिंग एपिसोड में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें मालिनी और इमली के बीच जमकर बहस होती है और इसके साथ ही इमली भी आदित्य को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा होता है जिसवजर से आदित्य इमली से दूर हो जाता है.Also Read - Imlie Spoiler Alert: क्या मालिनी की चाल में फंस कर छूट जाएगा इमली और आदित्य का साथ, दोनों के बीच होगी जंग

पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आदित्य के करीब आने के लिए मालिनी उसके लिए खाना बनाती हऔ रचाय पहुंचाने की कोशिश करती हैं. वहीं इमली को इस बात का पता चल जाता है कि मालिनी अब भी आदित्य से प्यार करती है. ऐसे में दोनों किचन में भिड़ जाते हैं. ऐसे में वो इमली अपने हक के लिए सामने आएगी लेकिन मालिनी (Mayuri Deshmukh) भी अब खुलकर अपना हर खेल खेलने वाली है. Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्य और इमली के रोमांटिक डांस में खलल डालेगी मालिनी, लेकिन मच जाएगा बवाल

इमली के अपकमिंग एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) में दिखाया जाएगा कि मीठी को जैसे ही पता चलेगा कि मालिनी और आदित्य एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी. मालिनी अनु से वीडियो कॉल पर कहेगी कि अब वो इमली को आदित्य से हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर देगी. Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्य सबके सामने थामेगा इमली का हाथ, लेकिन क्या कबूल होगा ये रिश्ता!

वहीं दोनों किचन में झगड़ रही होती हैं औऱ आदित्य इमली पर गुस्सा करेगा कि वो बचकाना हरकतें कर रही है. ऐसे में आदित्य इमली की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। दूसरी ओर मालिनी खुद से ही वादा करेगी कि आने वाले दिनों में वो इमली को आदित्य की नजरों में पूरी तरह से गिरा देगी.