Imlie Spoiler Alert 20th August Know What Happen Imlie And Malini: सुंबुल तौकीर खान के सीरियल इमली (Imlie) की कहानी में हर रोज एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मालिनी आदित्य (Gashmeer Mahajani) के घर में रहने आई है और वो हर कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से वो आदित्य के दिल में अपनी जगह पाने पाए और इमली को घर से बाहर का रास्ता दिखाए.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट को तलाक देगी सई, सम्राट लाएगा पाखी का असली चेहरा सामने

ऐसे में इमली (Imlie) के पिछले एपिसोड में दिखाया गया था इमली के सामने ही आदित्य की मां मालिनी को खानदानी हार पहनाती है. इसके बाद सभी घर के बाहर जाते हैं. लेकिन इस दौरान रास्ते में आदित्य के पूरे परिवार को 3 औरतें लूटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इमली उन्हें बचा ले जाती है. लेकिन इश दौरान मालिनी के गले में से वो हार गायब हो जाता है.

इस बीच मालिनी (Mayuri Deshmukh) वाला हार कहीं गायब हो जाएगा। मालिनी उस हार को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा. मालिनी और आदित्य इमली के कमरे में इस हार के बारे में पूछताछ करने आएंगे और उन्हें उसके कमरे में ही हार मिल जाएगा. त्रिपाठी हाउस में हर कोई इमली पर चोरी का इल्जाम लगाएगा, तभी आदित्य कहेगा कि उसने पुलिस को घर पर बुलाया है. ये सुनकर इमली के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी.