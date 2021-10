Imlie Spoiler Alert 21 October 2021 Imlie Will Know Truth About Pranav: स्टार प्लस के जाने माने टीवी सीरियल ‘इमली’ (Imlie) में एक बार फिर आदित्य के परिवार मुश्किलों में घिर गया है. दरअसल सीरियल इमली (Imlie Latest Episode) एपिसोड में आपने देखा, नवरात्रि के जश्न के दौरान मालिनी (Mayuri Deshmukh) मां दुर्गा की एक मूर्ति गायब कर देती है. इसी दौरान घर में आग लगा देती है और प्रणव की एंट्री होती है और सभी प्रणव को देखकर हैरान हो जाते हैं.Also Read - Aryan Khan और Ananya Panday ने की है जमकर पार्टियां, गहरी है दोस्ती...नहीं यकीन तो देखिए Photos

प्रणव को घर में देखकर परिवार के सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं, इमली के आने वाले एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) में आप देखेंगे, प्रणव को अपनी आंखों के सामने देखकर रूपाली इमोशनल हो जाएगी और उसे माफ करने का फैला करेगी. इतना ही नहीं प्रणव पूरे त्रिपाठी परिवार के सामने अपनी सारी गलतियां मान लेगा और पूरा परिवार उसे माफ कर देगा, लेकिन इस दौरान इमली (sumbul touqeer khan) को इस बात का पूरा शक है कि प्रणब के मंसूबे ठीक नहीं हैं.

रूपाली को प्रणव के साथ विदा करने से पहले इमली एक चाल चलती है. वह एक खेल खेलती है और कहती है कि देखते हैं प्रणव जी रूपाली दीदी को कितना जानते हैं. ऐसे में अब प्रणव कुछ समय घर में होगा और इमली इस दौरान उसके बारे में बातें पता लगाएगा. दूसरी तरफ प्रणब जिस मकसद से आता है, वो उसे पूरा करने से पहले हर बार चूक जाता है. ऐसे में अब देखना है कि आखिर कौन अपनी चाल में कामयाब होता है, इमली या फिर प्रणव.