Imlie Spoiler Alert 24 September Written Update: स्टार प्लस के जाने माने टीवी सीरियल इमली (Imlie) की कहानी में नए मोड़ आने वाली हैं, जहां एक तरफ अपना रिश्ता बचाने के लिए इमली (Sumbul Touqeer Khan) कोर्ट तक जा पहुंची है. वहीं दूसरी तरफ आदित्य अब मालिनी की तरफ खड़ा हो गया है और वो उसे और अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है. इसके साथ ही आदित्य को जहां नौकरी से निकाल दिया गया है वहीं, इमली कॉलेज से बाहर जा चुकी है.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler: चौहान हाउस छोड़ने के बाद सई का होगी एक्सीडेंट, क्या हो जाएगा विराट संग रिश्ते का अंत

इमली के हाथ एक वीडियो लगता है जिसमें मालिनी नशे की दवा मिला रही होती है। ये वीडियो देखकर इमली बहुत खुश हो जाती है। इमली की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सीरियल इमली के आने वाले एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) में आप देखेंगे, सबूत के बारे में जानकर अनु घबरा जाएगी और इसकी जानकारी मालिनी को देगी. Also Read - Disha Parmar ने पिंक बिकिनी में ढाया कहर, मालदीव में गिरा रही हैं बिजलियां...देखें Hot Pictures

Here’s a #FirstForYourEyes moment from the upcoming episode of your favourite show! Dekh kar bataiye kaisa laga?@TouqeerSumbul @Gashmeer #Imlie, Somvaar se Shanivaar, raat 8:30 baje, StarPlus aur Disney+ Hotstar par: https://t.co/WYCtR9qp7A pic.twitter.com/1RmcPFSwj9

— StarPlus (@StarPlus) September 23, 2021