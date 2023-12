Ask SRK में फैन ने पूछा Shah Rukh Khan से 'डंकी', 'पठान' और 'जवान' को लेकर मजेदार सवाल, एक्टर ने 'किंग' स्टाइल में दिया जवाब

SRK Film: इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. लेकिन साल 2023 में तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा मचा दिया है. किंग खान की एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हो रही है. इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाली फिल्म ‘पठान’ बनी थी. उसके बाद उस फिल्म को टक्कर देने के लिए ‘जवान’ रिलीज हुई और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कलेक्शन रिकॉर्ड तैयार की इसी बीच एक बार फिर से शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘डंकी’ को लेकर दर्शकों के बीच काफी तगड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, एक्टर अपने फैंस के हर सवालों का जवाब देने और उनसे जुड़े रहने के लिए अक्सर आस्क SRK सेशन रखते हैं. वहीं, उन्होंने फिल्म ‘डंकी’ की सॉन्ग ‘निकले द कभी हम घर से’ के रिलीज होने एक एक दिन बाद इस सेशन को रखा है. जिसमें वो फैंस के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं.

शाहरुख खान ने एक्स (ट्विटर) पर आस्क सारके सेशन को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, ‘निकले द गाने के लिए सोनू निगम, @ipritamofficial और @Jaवेदkhtarjadu को धन्यवाद देना चाहता हूं. जो डंकी की आत्मा को परिभाषित करता है. मैं भी अभी दूर हूं तो चलिए थोड़ा एसआरके से पूछते हैं.’ चलिए शुरू करते हैं फ़ास्ट फ़ास्ट. इस पोस्ट के तुरंत बाद ही फैंस के सवाल आने शुरू हो गए एक फैंस ने एक्टर से सवाल करते हुआ पूछा कि ‘इस फिल्म को करने से पहले आप इस डंकी चीज़ के बारे में कितना जानते थे और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया. जिसका जवाब देते हुए उन्होने कहा, ‘असल में शायद ही कुछ। राजू और अभिजात ने इसे मेरी जानकारी में लाए इसके बारे में जानना और इसके कुछ हिस्सों को चित्रित करना आकर्षक खतरनाक और काफी ज़बरदस्त अनुभव है. इसके अलावा एक्टर ने फैंस द्वारा किए गए सभी सवालों का जवाब दिया.

Actually hardly anything. Raju and Abhijaat brought it to my knowledge. It’s fascinating….dangerous and quite an overwhelming experience to have learnt about it and portray parts of it. #Dunki https://t.co/AotF6F9d0z

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 2, 2023