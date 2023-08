Shah Rukh Khan ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, #AskSRK में शेयर किया Jawan के लेटेस्ट गाने का टीजर Video

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म ‘जवान’ (Jawan) अगली महीने 7 सितंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले शाहरुख खान, ‘जावन’ से अपने अलग-अलग लुक और अपडेट शेयर करते रहते हैं. शनिवार को #AskSRK सेशन के दौरान किंग खान ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया. शाहरुख ने अपनी एक्स हैंटल पर ‘जवान’ के लेटेस्ट सॉन्ग ‘नॉट रमैया वस्तावैया’ का टीजर शेयर किया, साथ ही उन्होंने Jawan के ट्रेलर को लेकर भी बड़ा अपडेट शेयर किया. शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

Ok guys time to go make the trailer as everyone wants that. @TSeries & @anirudhofficial & @Atlee_dir had wanted to put out song. Will leave a teaser now….& get @AntonyLRuben to work on trailer. Song is….Not …Ramaiya Vastvaiya. Bye for now love u all. #Jawan pic.twitter.com/zb9Zsq9bJr — Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 26, 2023