'कर ले जो करना हो...', यूजर ने शाहरुख खान को दी धमकी! SRK ने भी दिया करारा जवाब

Shah Rukh Khan : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. ‘पठान’, सलमान खान की ‘बजरंगी भाईजान’ को पछाड़ देश की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. ‘पठान’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे शाहरुख खान इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने फैंस से बात कर रहे हैं. हाल ही में उनसे एक यूजर ने कुछ ऐसा पूछ लिया, जिसके बाद शाहरुख खान का जवाब देख हर कोई हैरान है. मंगलवार को शाहरुख खान ने ट्विटर पर AskSRK सेशन शुरू किया, जहां फैंस के सवालों के जवाब दिए.

AskSRK सेशन में फैंस ने शाहरुख से अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल किया तो किसी ने गौरी खान को लेकर. किसी ने जानना चाहा कि शाहरुख ने खाना खाया या नहीं. इन सवालों पर कुछ चुनिंदा लोगों को किंग खान का जवाब मिला. इसी बीच एक फैन पेज ने भी फनी अंदाज में धमकी देते हुए पूछा, ‘सर अगर आपने इस बार रिप्लाई नहीं किया तो आपको ‘फैन’ पार्ट-2 बनाना पड़ेगा.’ इस पर शाहरुख ने कहा, ‘फैन 2 नहीं बनाऊंगा, कर ले जो करना हो… हाहाहा.’ इसी बीच एक यूजर ने पूछा, ‘वेलेंटाइन डे पर डीडीएलजे देखें या पठान’.