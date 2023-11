Ind vs Aus : Australia की जीत और India की हार पर बॉलीवुड स्टार्स ने शेयर किया अपना रिएक्शन, इमोशनल कर देगा मैसेज

Ind vs Aus Final : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रविवार को खेले गए क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया (Australia) के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा. दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन किया और रोमांचक मैच खेला, हालांकि मेन इन ब्लू को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. कई बॉलीवुड सितारों ने हार पर अपना रिएक्शन दिया है और टीम इंडिया (Team India) के प्रयासों की सराहना की. टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए शाहरुख खान, गौरी खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना और शनाया कपूर सहित कई हस्तियां स्टेडियम पहुंची थीं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया यह मैच 6 विकेट से हार गई. खेल खत्म होने के तुरंत बाद, कई बॉलीवुड सितारों ने टीम इंडिया की कड़ी मेहनत की तारीफ की और लिखा कि उन्हें विश्व कप 2023 में अपनी टीम के सफर पर गर्व है. ‘द कश्मीर फाइल्स’ के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, ‘ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई, टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला.’ बोमन ईरानी ने लिखा, ‘हम (इंडिया) बहुत अच्छा खेलते आए और उन्होंने (ऑस्ट्रेलिया) ने आज बहुत अच्छा खेला.’ एक्टर अभिषेक बच्चन ने लिखा, ‘एक शानदार सफर के बाद दर्दनाक हार, मेन इन ब्लू का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है. अपना हाथ थामें रहें और ऐसे शानदार सफर के लिए आपका शुक्रिया’.

एक्ट्रेस काजोल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आपने बहुत अच्छा खेला टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को एक और वर्ल्ड कप के लिए बधाई.’ एक्टर विक्की कौशल ने रोहित शर्मा की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘वेल प्लेड चैम्प!! वो एक खराब शॉट, लेकिन कोई बात नहीं. ऐसे बड़े टूर्नामेंट में हमेशा 3 को बेस्ट देना जरूरी है.’

The way the Indian team has played this whole tournament is a matter of honour and they showed great spirit and tenacity. It’s a sport and there are always a bad day or two. Unfortunately it happened today….but thank u Team India for making us so proud of our sporting legacy in…

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 19, 2023